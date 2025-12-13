Il regalo di Natale perfetto decolla in mongolfiera

Un voucher sotto l’albero, della durata di 18 mesi, per guardare la meraviglia dall’alto da un altro punto di vista. È un tempo nuovo quello scandito dal volo su una mongolfiera. Un’esperienza emozionante, di quelle da vivere almeno una volta nella vita. Con Volare sull’Arte, impresa sociale che trasforma ogni volo in un viaggio nella cultura, nella natura e nelle comunità del Sud Italia, il sogno di toccare il cielo si trasforma in un regalo di Natale da far trovare sotto l’albero.

Un’emozione che comincia con un biglietto pop-up con una mongolfiera che si apre tra le mani e una shopper che custodisce un voucher prezioso: volare decollando da Centuripe (EN), ai piedi dell’Etna.

Innalzarsi su una mongolfiera da Centuripe è contemplare dall’alto il borgo siciliano, ma anche l’Etna e la piana di Catania, vivendo uno spettacolo di rara bellezza. Non è un caso che Centuripe venga chiamato ‘il balcone della Sicilia’, perché la vista da qui è già di per sé incantevole. Dalla mongolfiera però si vola sui celebri Calanchi del Cannizzola, con forme concave segnate da rivoli convergenti. Un paesaggio che ha conquistato anche il cinema: tra le tante produzioni internazionali, nel 2023 sono stati location di alcune scene de Il Gattopardo. Sorvolarli all’alba è un’esperienza che toglie il fiato.

A terra, Centuripe svela una storia millenaria. Nel I secolo a.C., quando la Sicilia era il ‘Granaio dell’Impero’, divenne un importante centro romano, abbellito da terme, teatri, anfiteatri e templi. Oggi il Museo Archeologico Regionale custodisce questa eredità, con collezioni che spaziano dalla preistoria all’età imperiale: ceramiche, bronzi, terracotte e oggetti di uso quotidiano raccontano lo splendore dell’antica città. Da non perdere l’Edificio Termale Vagni, situato fuori dall’abitato, e il grazioso Borgo di Carcaci, a 10 km da Centuripe, con la sua architettura seicentesca perfettamente simmetrica, case rurali e una scenografica chiesetta centrale.

Regalare un’esperienza in mongolfiera con Volare sull’Arte è l’ideale per coppie in cerca di romanticismo, per amici avventurosi, o per chiunque ami la lentezza, la cultura e la scoperta.

Volare sull’Arte organizza tutto l’anno voli della durata di 40-60 minuti, completi di briefing pre-volo, breakfast o aperitivo all’atterraggio, attestato di volo e pick up verso il campo di decollo. Durante il volo, i piloti raccontano storie e svelano i segreti del territorio.

I prezzi partono da 249 euro a persona. Validità del biglietto: 18 mesi.