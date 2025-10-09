La Sicilia presenta a TTG il Piano Turismo 2026

Sono tre le linee d’azione del Piano Turismo 2026 che la Regione Siciliana ha presentato nel corso della conferenza stampa a Rimini in occasione di TTG Travel Experience. L’obiettivo è delineare una strategia integrata per rafforzare la competitività della destinazione nel medio periodo.

Destagionalizzare la domanda. La Regione punta a ridurre la concentrazione dei flussi nei mesi estivi, favorendo la distribuzione delle presenze lungo tutto l’anno. Nel 2024 l’indice di stagionalità è già migliorato (0,61 vs 0,64 nel 2023). L’obiettivo è consolidare la tendenza con campagne mirate, eventi culturali e sportivi e la valorizzazione del turismo esperienziale.

Gli “Stati Generali del Cinema 2026”. In programma un grande evento internazionale per valorizzare il cinema come motore di promozione territoriale, con un focus sulle produzioni girate in Sicilia. I casi di successo del Commissario Montalbano e di The White Lotus sono emblematici: grazie al “set-jetting”, l’interesse verso Taormina, Palermo e Noto è aumentato del 50%, con ricadute economiche rilevanti anche per le micro-destinazioni come Punta Secca.

Riordino dell’offerta ricettiva. La nuova Legge Regionale 6/2025 riforma la disciplina delle strutture turistico-ricettive, favorendo un’offerta diversificata e di qualità. La norma, frutto di un confronto con le associazioni di categoria, punta a rafforzare la competitività del settore e ad elevare gli standard dei servizi.

In questo ambito, la Regione ha anche stanziato 135 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021–2027 (Delibera CIPESS n. 41/2024) per sostenere gli investimenti delle imprese alberghiere ed extra-alberghiere. L’avviso pubblico, in scadenza il 14 novembre 2025, prevede contributi a fondo perduto fino all’80%, con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo dell’offerta turistica e promuovere un modello di crescita sostenibile, innovativa e digitalmente evoluta, in linea con i principi della transizione verde e con il piano nazionale “Turismo 4.0”.

“La Sicilia è un laboratorio di innovazione turistica, capace di coniugare la valorizzazione dei territori ad un piano d’azione mirato alla destagionalizzazione e alla crescita qualitativa: stiamo costruendo un modello di turismo moderno, sostenibile e competitivo”, ha detto Elvira Amata, assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana, in occasione della coferenza stampa a TTG Travel Experience.