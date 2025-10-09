Sicilia seconda per attrattività dopo Londra: 22 mln di presenze

La Sicilia consolida il suo ruolo di destinazione d’eccellenza nel panorama internazionale. Nel 2025 l’isola si posiziona seconda a livello europeo per attrattività turistica, dietro solo a Londra e davanti a Parigi e Roma, confermandosi tra le mete più amate e riconosciute a livello globale. Il dato è stato annuciato nel corso della conferenza stampa della Regione siciliana a TTG Travel Experience di Rimini.

Nel 2024 la Regione ha ottenuto l’Oscar del Turismo come migliore destinazione italiana, e quest’anno sono quattro le attrazioni siciliane premiate con il titolo “Best of the Best” da Tripadvisor, contro le tre del 2024.

I numeri parlano chiaro: 22,4 milioni di presenze turistiche (+8,5%) e 7 milioni di arrivi (+5,4%) nel 2024, con una crescita distribuita lungo tutto l’anno. Nei primi otto mesi del 2025 i risultati sono ancora più significativi: +11,9% di presenze, +1,3% di arrivi e una durata media del soggiorno salita a 3,6 giorni (+10,5%), segno di una permanenza più lunga e di una maggiore capacità di spesa sul territorio.

Con un Destination Reputation Index di 84,5/100, la Sicilia è tra le destinazioni italiane più apprezzate. L’indice, in crescita costante negli ultimi tre anni (da 8,35 nel 2022 a quasi 8,5 nel 2025), misura la percezione complessiva della destinazione su base internazionale. I dati dell’Osservatorio Turistico Regionale evidenziano una soddisfazione particolarmente elevata tra i turisti americani, australiani e polacchi, seguiti da inglesi, italiani, francesi e tedeschi. L’ospitalità siciliana rimane un tratto distintivo: il Reputation Index dello staff alberghiero raggiunge 91,3/100, con risultati eccellenti in tutte le province.

Gli aeroporti di Palermo e Catania hanno movimentato 22,7 milioni di passeggeri (+10,6%) e 164.000 voli (+8,4%) nel 2024, con una crescita costante anche nel 2025. La quota di passeggeri provenienti dall’Unione Europea è salita al 33%, a conferma della forte attrattività internazionale. Con un clima mite, una rete logistica efficiente e una varietà di esperienze che spazia dal mare all’enogastronomia, dai borghi alla cultura, la Sicilia si conferma una delle destinazioni più desiderate d’Europa, tra le prime anche per il turismo wedding e luxury.

Sul fronte dell’ospitalità, la Sicilia vanta una rete ricettiva articolata e di alto livello, con 220.000 posti letto e un’elevata incidenza di strutture mid-up scale e luxury (3,5% di 5 stelle, contro una media nazionale del 2%).