La Sicilia parteciperà a 15 fiere turistiche nel 2026
12 Dicembre 2025, 12:03
In attuazione del Piano Triennale di Sviluppo Turistico 2025/2027, l’assessorato regionale al Turismo ha approvato il “Calendario degli eventi fieristici 2026”, quale anticipazione del Piano Operativo Annuale 2026. Complessivamente la Sicilia si promuoverà complessivamente in 15 fiere turistiche, di cui 9 internazionali, 2 del Mice, 3 del lusso, e una per l’outdoor.
Questo il Calendario delle Fiere 2026
FIERE LEISURE INTERNAZIONALI
VAKANTIEBEURS UTRECHT 8-11 gennaio
FITUR MADRID 21-25 gennaio
EMITT ISTANBUL 5-7 febbraio
BIT MILANO 10-12 febbraio
ITB BERLINO 3-5 marzo
IFTM TOP RESA PARIGI 15-17 settembre
TEJ TOKYO 24-27 settembre
TTG RIMINI 14-16 ottobre
WTM LONDRA 3-5 novembre
FIERE MICE
IMEX FRANCOFORTE 19-21 MAGGIO 2026
IBTM WORLD BARCELLONA 17-19 NOVEMBRE 2026
FIERE LUSSO
ILTM LATIN AMERICA SAN PAOLO 4-7 maggio
ILTM ASIA PACIFIC SINGAPORE 29 giugno-2 luglio
ILTM CANNES 1-4 dicembre
FIERE OUTDOOR
F.RE.E MONACO DI BAVIERA 18-22 febbraio