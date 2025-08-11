GiubilArca, il pellegrinaggio in kayak dalla voce dei protagonisti📹
11 Agosto 2025, 08:22
Un’impresa via mare tra sport e religione: questa è GiubilArca, la traversata in kayak da Sferracavallo a Roma, per portare un messaggio di pace a Papa Leone in occasione del Giubileo 2025. Il racconto di questo particolare pellegrinaggio dalla viva voce dei protagonisti tra amicizie, maltempo, mare grosso, successi ed emozioni. Buona visione!
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social