Una ‘Insolita Domenica’ a Donnafugata

‘Un’insolita domenica’: è questa l’interpretazione di Donnafugata di Cantine Aperte 2026, il tradizionale appuntamento del Movimento Nazionale Turismo del Vino. La giornata del 31 maggio si sviluppa infatti come un walk-around tasting all’aperto: un percorso libero attraverso il quale degustare una selezione di vini – incluse alcune annate storiche ormai fuori commercio – in abbinamento a pizze create per l’occasione con ingredienti del territorio.

Tra i protagonisti dell’esperienza ci saranno gli ‘Insoliti Rossi’, vini versatili e sorprendenti, ideali anche per la bella stagione, insieme a Ben Ryé Passito di Pantelleria, protagonista di originali abbinamenti salati che superano i cliché della degustazione tradizionale.

La musica accompagnerà l’intera giornata con momenti di dj set pensati per scandire il ritmo conviviale dell’evento, mentre i più piccoli potranno vivere attività dedicate in spazi curati da animatori professionisti.

Tra le esperienze proposte, anche il laboratorio ‘Degustazione Creativa’: un invito a interpretare il vino attraverso emozioni, immagini e intuizioni personali. Piuttosto che un approccio tecnico, il laboratorio propone un’esperienza giocosa in cui ciascun ospite potrà costruire il proprio ‘identikit emozionale’ dei vini degustati attraverso parole, disegni e sticker ispirati all’universo illustrato delle etichette di Donnafugata.

Alle Cantine Storiche di Marsala saranno anche l’occasione per presentare al pubblico i nuovi spazi dedicati all’enoturismo e l’Art Gallery Donnafugata: un percorso permanente che celebra il dialogo tra vino e arte attraverso le opere di Stefano Vitale, autore delle iconiche illustrazioni delle etichette dell’azienda.

Nell’Art Gallery, così come nelle tenute di Vittoria e Randazzo, sarà inoltre proiettato il cortometraggio ‘Pranzo di Famiglia’, racconto dell’anima dell’azienda attraverso un dialogo tra generazioni.

A Randazzo, nel cuore dell’Etna, gli ospiti potranno partecipare a tour guidati tra vigneti vulcanici e paesaggi montani immersi nella natura; ad Acate, nella Tenuta di Vittoria, il percorso si snoderà tra vigne, giardini aromatici e profumi mediterranei, in un’atmosfera rilassata e conviviale.