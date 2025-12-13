I vini della collezione Donnafugata e D&G approdano sulla Fifth Avenue

In occasione delle feste, i vini nati dalla collaborazione tra Donnafugata e Dolce&Gabbana sono i protagonisti di una serie di degustazioni ed esperienze all’insegna dell’ospitalità italiana organizzate all’interno dell’Holiday Market Dolce&Gabbana nella boutique di Fifth Avenue, a New York.

Un’ambientazione festosa, che riprende i colori del carretto siciliano, accoglie i visitatori in un viaggio tra arte e tradizione. Qui i vini firmati Donnafugata e Dolce&Gabbana raccontano l’anima contemporanea della Sicilia: il rosato Rosa, il bianco Isolano, i rossi Cuordilava e Tancredi e la novità del 2025, il brut rosè Bollicina Gold.

Questo spumante metodo classico rappresenta il coronamento della collaborazione tra le due realtà italiane: prodotto con uve Nerello Mascalese coltivate alle pendici dell’Etna e affinato per oltre cinque anni, unisce finezza, mineralità e carattere. Viene presentato in un’esclusiva bottiglia con etichetta ispirata alla finitura liquid gold della Collezione Dolce&Gabbana Casa Oro 24k.

I vini della collezione sono in vendita negli Holiday Market Dolce&Gabbana a Melbourne – Chadstone Shopping Centre, Singapore – Takashimaya Shopping Centre, San Paolo – JK Iguatemi, Città del Messico – El Palacio de Hierro Polanco, Goiânia – Flamboyant Shopping Center, oltre che nella boutique Dolce&Gabbana Casa di Corso Venezia 7 a Milano, al DG Martini di Corso Venezia 15 a Milano e online sul sito di D&G.