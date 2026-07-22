Dolce estate toscana: l’indirizzo perfetto per tutta la famiglia

La Toscana continua a essere una delle destinazioni italiane più amate dai viaggiatori grazie alla sua capacità di unire arte, cultura, paesaggi e qualità della vita. Negli ultimi anni, inoltre, è cresciuta sempre di più la richiesta di vacanze pensate per le famiglie, con genitori alla ricerca di luoghi capaci di offrire sicurezza, servizi dedicati ai bambini, spazi all’aperto e attività per tutte le età.

In questo scenario, la Costa degli Etruschi rappresenta una delle mete più complete per chi viaggia con i più piccoli: qui il mare incontra la natura, le spiagge sono ampie e facilmente accessibili e il territorio offre numerose occasioni di scoperta tra borghi, parchi e percorsi immersi nel verde. Tra le località più apprezzate dalle famiglie spicca Marina di Bibbona, un angolo della costa toscana dove la bellezza del paesaggio mediterraneo si unisce a un’atmosfera rilassata e autentica. Il suo litorale è caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia fine, fondali digradanti e una suggestiva fascia di dune e macchia mediterranea che accompagna il visitatore fino al mare.

Proprio qui si trova il Park Hotel Marinetta, un’oasi pensata per chi desidera vivere una vacanza senza pensieri insieme ai propri bambini. La struttura offre spazi, servizi ed esperienze studiate per rendere il soggiorno delle famiglie piacevole e rilassante fin dal primo momento: dal parcheggio interno alla struttura, ombreggiato e comodo per chi arriva in auto, fino alle numerose attività dedicate a grandi e piccoli.

La vacanza in famiglia al Park Hotel Marinetta significa avere tutto a portata di mano: camere confortevoli, ampi spazi verdi, piscine dedicate, spiaggia privata raggiungibile attraversando la pineta e un programma di animazione pensato per accompagnare i bambini durante tutta la giornata. Il Mini Club, attivo da maggio a settembre e dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, propone attività, giochi e momenti di socializzazione seguiti da personale qualificato. Una delle novità della stagione è il Mini Club serale fino alle ore 22.00 presso il Caffè del Mare, direttamente sulla spiaggia: un’occasione speciale che permette ai bambini di vivere momenti esclusivi di divertimento in un ambiente dedicato, mentre i genitori possono concedersi una piacevole pausa dopo cena, magari con un cocktail vista mare.

La Costa degli Etruschi offre inoltre numerose opportunità per vivere il territorio in modo attivo e autentico. Dal Park Hotel Marinetta è possibile partire alla scoperta dei paesaggi circostanti con esperienze pensate per tutta la famiglia: dalle uscite in bicicletta accompagnate da una guida, come il percorso che conduce fino a Marina di Cecina attraversando una suggestiva pineta secolare, alle visite nei borghi e nelle cantine del territorio. Anche i genitori possono ritagliarsi momenti dedicati al relax e alla scoperta dei sapori locali: mentre i bambini partecipano alle attività di animazione dell’hotel, è possibile vivere esperienze come una degustazione di vini in una cantina di Bolgheri, una delle zone vitivinicole più celebri della Toscana.

L’entroterra custodisce inoltre borghi, paesaggi collinari e aree naturali ideali per chi ama una vacanza attiva. Tra le esperienze più amate dalle famiglie ci sono il Parco Archeominerario di San Silvestro, con il caratteristico viaggio in miniera a bordo del trenino, i percorsi del parco avventura e le visite agli spazi dedicati agli animali. Imperdibile anche il Parco Archeologico di Baratti e Populonia, dove scoprire la storia della civiltà etrusca e dell’unica città etrusca costruita direttamente sul mare.

Per vivere tutte queste esperienze con la massima comodità, il Park Hotel Marinetta rappresenta una base strategica per una vacanza in famiglia. La struttura propone un’offerta dedicata ai genitori con bambini, studiata per garantire comfort, servizi e libertà durante tutto il soggiorno. Anche il benessere diventa un’esperienza da condividere in famiglia. La Spa Marinetta Wellness, abitualmente riservata agli adulti nel pomeriggio, offre una speciale apertura dedicata alle famiglie durante la mattina, su prenotazione, permettendo anche ai genitori con bambini di scoprire gli ambienti wellness e concedersi un momento di relax insieme.

Il pacchetto Famiglia e Spa comprende una serie di attenzioni pensate per rendere la vacanza più semplice: pernottamento in camera familiare, parcheggio gratuito interno con postazioni di ricarica per auto elettriche, comfort in camera con linea cortesia, accappatoio e telo mare per persona, colazione a buffet con prodotti freschi e locali, cena a buffet presso il ristorante Anfora di Baratti con menù dedicato ai bambini, acqua inclusa, WiFi gratuito in camera e negli spazi comuni, area giochi all’aperto con scivoli e altalene, piscina Funny riscaldata dedicata alle famiglie, piscina relax riservata agli adulti, accesso alla spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini riservati, accesso alla palestra attrezzata, ingresso spa (con apertura speciale per famiglie la mattina su prenotazione) con dotazione di accappatoio e ciabattine, servizi per neonati e bambini in camera (vaschetta per il bagnetto, riduttore wc o vasino, scalda biberon, mangia pannolini, posateria e salviette), mini Club, servizio babysitting su richiesta. Prezzo in camera comfort quadrupla (2 adulti e 2 bambini) con balcone a notte a partire da 547 euro.