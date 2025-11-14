Nasce ‘Vista Pisa’, il primo 5 stelle lusso della città

La società Sagabri, della famiglia Madonna, in collaborazione con il brand Vista, annuncia la nascita del primo hotel 5 stelle lusso di Pisa, la cui apertura è prevista per il 2029. L’operazione è stata possibile grazie alla partnership tra la famiglia Madonna, gruppo imprenditoriale toscano che opera anche nell’hotellerie, e la famiglia Passera, imprenditori nel settore alberghiero da oltre 100 anni.

In linea con la visione del brand di riqualificare immobili storici, Vista Pisa occuperà un palazzo risalente al 1315, custode di sette secoli di storia e di architettura italiana, situato in una posizione straordinaria con affaccio diretto su Piazza del Duomo, e vista sulla Torre Pendente. Un tempo ‘Ospedale della Pace’ e poi ‘Ospizio dei Trovatelli’ che accoglieva i bambini abbandonati della città, oggi si prepara a rinascere come luogo di accoglienza e bellezza.

Il palazzo sarà oggetto di un importante lavoro di restauro e ristrutturazione. “Siamo grati alla famiglia Madonna per avere reso il progetto possibile e per averci considerati all’altezza di questa importante sfida”, dichiara Luigi Passera, CEO Vista. “È stato un grande lavoro di squadra. La nostra strategia è portare il lusso dove ancora non c’è e quindi non possiamo che essere entusiasti di aprire letteralmente di fronte alla Torre di Pisa”.

Il palazzo ospiterà circa 40 camere e suite con vista sulla Torre, un ristorante gourmet ispirato alla cucina toscana contemporanea, un american bar, una spa, oltre a spazi dedicati all’arte. Il progetto architettonico e di ristrutturazione è affidato all’architetto Roberto Murgia (RMA). Lo sviluppo del progetto verrà presentato nel corso del prossimo anno, in un dialogo tra la città e il territorio.