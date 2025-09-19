Quali sono le figure più richieste nel turismo nel 2025 a Firenze

Addetti di sala e all’accoglienza e figure tecniche come revenue e social media manager: queste le figure professionali più richieste dalle imprese fiorentine del settore turistico, secondo l’indagine presentata dal Centro Studi Turistici di Firenze, in un convegno per i 50 anni del Cst.

Il 49% delle aziende fiorentine ha dichiarato di non avere bisogno di nuove figure professionali, mentre il 27% è alla ricerca di addetti in sala o all’accoglienza, e il 12% ha bisogno di figure tecniche (come revenue, social media, e altre) mentre solo il 4% dichiara di ricercare figure manageriali.

Le skill che le aziende ricercano nei propri collaboratori sono affidabilità nello svolgimento delle mansioni (41%), seguita da preparazione professionale (21%), autonomia nello svolgimento delle funzioni (13%), capacità di lavoro di squadra (9%) e conoscenza dell’inglese (8%).

“L’indagine che abbiamo realizzato – ha commentato Aldo Frigeri, responsabile del settore Formazione di Cst Firenze – mostra come sia sempre più importante adeguare l’offerta formativa alle richieste del mondo del lavoro. Da notare come solo il 39% delle aziende fiorentine conosca gli Its, una realtà che in questi anni è cresciuta molto e che va proprio in questa direzione. Non a caso, secondo l’indagine Indire 2025, l’84% dei diplomati Its ha trovato lavoro entro un anno dal diploma e nel 93% dei casi il lavoro è coerente con il percorso di studi seguito”.

Per l’indagine completa cliccare qui.