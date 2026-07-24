Cinzia Chiaramonti è la nuova presidente di Fiavet Toscana

Cinzia Chiaramonti, titolare della Yanez Viaggi di Firenze e figura di consolidata esperienza associativa, è stata eletta Presidente di Fiavet Toscana-Confcommercio. Subentra a Pier Carlo Testa, che assume la carica di Vicepresidente Vicario affiancato dal vicepresidente Jacopo De Ria. La Giunta Esecutiva risulta completata da Alessandro Baldecchi, Elena Gonfiantini, Luca Menni e Marco Campagna.

Il programma di mandato punta su una strategia basata su operatività e partecipazione: tra le novità principali figura la creazione di laboratori di competenza permanenti focalizzati su trasporti (vettori aerei, ferroviari, marittimi e bus turistici), incoming, outgoing (con un confronto paritetico e costruttivo con i tour operator) e area fiscale. Completano le linee guida una forte spinta sulla formazione continua, una presenza attiva nei canali di comunicazione, un dialogo istituzionale strutturato e l’intensificazione delle azioni di contrasto all’abusivismo in sinergia con gli enti locali.

Sulla visione e sulle priorità di sviluppo dell’associazione è intervenuta la neo presidente Cinzia Chiaramonti: “La nostra associazione regionale proiettata verso il futuro deve ascoltare, coinvolgere e valorizzare le professionalità di ogni associato. Tra i passaggi chiave vi è la realizzazione di ‘laboratori di competenza’ permanenti, aperti al contributo degli associati, che non saranno gruppi consultivi, ma veri e propri luoghi dove affrontare i problemi concreti della categoria e in grado di produrre soluzioni praticabili. Crediamo in una Fiavet Toscana costruita sulla partecipazione, con un efficace contributo di idee, esperienze e competenze, e con uno stile di lavoro pacato ma ben determinato”.