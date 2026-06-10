Confesercenti Toscana, Nico Gronchi confermato presidente

Nico Gronchi è stato riconfermato alla presidenza di Confesercenti Toscana, incarico che ricopre dal 2015 e che mantiene insieme alla presidenza nazionale. L’incarico è stato ufficializzato, durante l’assemblea regionale elettiva dell’associazione che si è tenuta a Palazzo Vecchio: secondo quanto appreso Gronchi potrebbe però lasciare il ruolo prima della fine del mandato, che è di 4 anni.

“Chi pensava che centri commerciali, e-commerce, marketplace e Intelligenza Artificiale avrebbero distrutto il commercio e le nostre città si sbagliava – ha spiegato Gronchi – Il commercio non scompare, si trasforma: le città si modellano ed è proprio per questo che oggi è più moderno che mai. Meno commercio tradizionale e più digitale, più turismo, nuove infrastrutture: sono i volti diversi di una stessa regione in trasformazione. Ma il cambiamento lascia indietro i territori più deboli e va governato”.

Negli ultimi 10 anni le imprese del commercio al dettaglio in Toscana sono diminuite del 15,2%, con una flessione che sale al 18,5% nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Il fenomeno, è stato spiegato, è reso più dirompente dall’aumento dei costi che gravano sulle imprese.

Secondo le elaborazioni di Confesercenti su dati Istat e Arera, dopo i picchi del 2023 le bollette restano intorno al 40% sopra i livelli pre-Covid: per un ristorante la spesa annua per il gas è salita da 4.900 a 7.500 euro (+53%) e quella per l’elettricità da 9.000 a 11.300 (+25,6%), con un aggravio per il terziario stimato a livello nazionale in circa 3 miliardi di euro l’anno. Alla pressione energetica si aggiunge quella degli affitti commerciali. A Firenze, nella zona del Duomo, la locazione dei negozi è aumentata del 27,9%, sospinta dai valori immobiliari legati alla pressione turistica.