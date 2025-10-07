Toscana tra i protagonisti del TTG Travel Experience di Rimini

La Regione Toscana sarà tra i protagonisti della prossima edizione del TTG Travel Experience di Rimini (8-10 ottobre 2025), che si conferma appuntamento imprescindibile per la destinazione nel confronto con i più importanti stakeholder del mercato turistico e per guardare al futuro del settore.

Anche in questa edizione, lo stand toscano ospiterà un fitto programma di appuntamenti: presentazioni di nuovi accordi, risorse e format; dibattiti; momenti di confronto con rappresentanti istituzionali, esperti di settore e protagonisti della filiera turistica. Un palinsesto dinamico e inclusivo che conferma la Toscana come destinazione capace di innovare, creare relazioni e raccontare sé stessa in maniera autentica e coinvolgente.

“La partecipazione al TTG rappresenta per la Toscana un momento strategico, non solo per promuovere la destinazione sui mercati, ma anche per condividere visioni, rafforzare collaborazioni e presentare progettualità che guardano al futuro”, commenta il direttore di Toscana Promozione Turistica.

Il ricco calendario di appuntamenti si inaugura l’8 ottobre, alle ore 11, con l’incontro ‘Tributo a Mascagni. L’eredità di un maestro tra storia e futuro’ in occasione degli 80 anni dalla scomparsa del celebre compositore livornese. Un’occasione non solo per ricordare una figura centrale della storia musicale italiana, ma anche per riflettere sul potenziale turistico del suo lascito. Attraverso il racconto della sua vita e del suo lavoro, celebrate dal Mascagni Festival, presente all’incontro, l’evento offrirà uno spunto per mettere a fuoco il ruolo dell’opera lirica come volano di promozione turistica per la Toscana.

Sempre più in crescita a livello internazionale, il turismo pet-friendly sarà al centro del panel dell’8 ottobre alle 11.30, coordinato da Barbara Robecchi. La Toscana risponde a questa tendenza con la creazione del Tavolo di Lavoro sul Turismo Pet, nato per costruire un’offerta condivisa, coordinata, inclusiva e sostenibile.

Un altro appuntamento da segnare in agenda l’8 ottobre alle 12.45 è il panel ‘3 anni di Grand Tour delle donne: Storie, volti e rotte di successo della Toscana al femminile’, coordinato da Clara Svanera, giornalista e coordinatrice del turismo culturale e delle relazioni internazionali per Toscana Promozione Turistica, che innesta nella creativa progettualità della Toscana legata al viaggio al femminile: la Regione è costantemente impegnata nell’esplorazione a 360 gradi di questo tema, creando opportunità, reti trasversali tra imprenditrici, narratrici e viaggiatrici, e disegnando mappe capaci di valorizzare le donne attive in tutti i segmenti della filiera turistica e di intercettare le donne che sono alla ricerca di esperienze territoriali autentiche, declinate al femminile. Chiusura in bellezza, dalle 13.30 alle 14.30, con un lunch a cura dell’associazione regionale Ladies Chef, a celebrazione della creatività delle donne anche in ambito gastronomico.

Alle 14.30 dell’8 ottobre andrà in scena il panel ‘Dal Leghorn al Jeans’ che vede continuare il viaggio di Toscana e Genova attraverso l’artigianato d’autore, celebrando le eccellenze del Made in Italy, che hanno fatto la storia del costume nel mondo. L’incontro avrà come protagonista il format di presentazione congiunta che racconta due storie profondamente legate al territorio: quella del jeans in Liguria e quella del cappello di paglia in Toscana.

Un nuovo importante traguardo per Toscana Promozione Turistica, che in tre anni raggiunge un record di dieci accordi di cooperazione turistica internazionale. Il prossimo sarà firmato il 9 ottobre alle 12.30, durante la seconda giornata del TTG Travel Experience di Rimini, e vedrà come protagonista l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica dell’Alentejo, regione portoghese ricca di affinità con la Toscana. Il protocollo d’intesa sancisce l’avvio di un percorso di promozione congiunta tra le due regioni, basato su valori comuni e una visione condivisa del turismo come leva di sviluppo sostenibile. L’accordo prevede azioni coordinate in diversi ambiti: dalla valorizzazione del patrimonio UNESCO (ingente in entrambe le regioni), all’enoturismo – con il Basso Alentejo recentemente designato “Città europea del vino 2026” –, fino alla promozione dei parchi e delle riserve naturali, delle reti cicloturistiche, dei cammini e in generale di un’offerta outdoor in chiave slow.