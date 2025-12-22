Castelfalfi è nella Condé Nast Traveler Gold List 2026 US & UK

Castelfalfi, destinazione di lusso e borgo medievale immerso tra le colline tra Firenze, Siena e Pisa, è annuncia la sua inclusione nella Condé Nast Traveler Gold List 2026 , la prestigiosa selezione annuale che celebra i migliori hotel e resort del mondo.

Curata dagli editor di Condé Nast Traveler, la Gold List premia le strutture che riflettono un’ospitalità d’eccellenza, un carattere distintivo e un impegno costante verso la qualità. Il riconoscimento di Castelfalfi sottolinea la sua capacità unica di coniugare lusso raffinato, autentica identità toscana ed esperienze immersive, all’interno di u na tenuta storica che si estende per migliaia di ettari tra colline, vigneti e uliveti.

Castelfalfi è stato inoltre inserito tra i Gold List Favorite Picks della Global Editorial Director Divia Thani, a ulteriore conferma della sua identità distintiva e della capacità di dialogare con le voci più autorevoli del giornalismo internazionale dedicato al viaggio e al lifestyle .

“Siamo onorati di essere inclusi nella Condé Nast Traveler Gold List 2026 – ha detto Roberto Protezione , General Manager di Castelfalfi – Questo riconoscimento rappresenta un’importante attestazione del lavoro e della dedizione dell’intera comunità di Castelfalfi e del nostro impegno nel offrire agli ospiti un’esperienza senza tempo, profondamente connessa alla terra, alla cultura e alle tradizioni della Toscana”.

Castelfalfi è rinomato per il suo borgo medievale magnificamente restaurato, le sistemazioni eleganti, la spa di livello internazionale, la cantina innovativa e una filosofia gastronomica farm-to-table, basata sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle produzioni locali. Il resort offre agli ospiti un’opportunità di vivere un lusso discreto, in armonia con il ritmo e l’autenticità della vita toscana.