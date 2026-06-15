La ‘Toscana diffusa’ tra le top 30 in Europa

La Toscana si conferma tra le destinazioni turistiche più competitive d’Europa. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo a Monteriggioni al convegno ‘Il turismo che cambia. Mercati, viaggiatori e nuove opportunità’.

Secondo Giani, la Toscana occupa il 30° posto su 244 regioni europee grazie a un modello turistico basato sulla diversificazione dell’offerta e sulla valorizzazione della cosiddetta ‘Toscana diffusa’. Un sistema che, ha evidenziato, genera importanti ricadute economiche: gli ultimi dati Irpet mostrano infatti che ogni euro speso dai turisti attiva 0,67 euro di valore aggiunto, contro una media nazionale di 0,47 euro.

Il governatore ha ribadito il ruolo strategico del turismo culturale e della Via Francigena come esempio di integrazione tra patrimonio culturale e sviluppo turistico, citando il recupero di Abbadia Isola come modello di collaborazione tra enti pubblici.

Sul tema è intervenuta anche Cristina Manetti, assessora regionale alla Cultura, sottolineando le potenzialità dei borghi e delle destinazioni meno conosciute nell’attrarre un turismo alla ricerca di autenticità e ritmi più lenti. Secondo Manetti, i piccoli comuni rappresentano ormai una componente strutturale del turismo culturale e, in vista del 2026, sono attesi ulteriori segnali di crescita per queste destinazioni.