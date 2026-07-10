Da 12 luglio al via treni diretti Ravenna-Firenze sulla Faentina

Emilia-Romagna e Toscana rafforzano i collegamenti ferroviari con due nuovi treni regionali diretti tra Ravenna e Firenze lungo la storica linea Faentina. Il servizio, operativo da domenica 12 luglio e attivo nei giorni festivi, consentirà di raggiungere senza cambi le due città attraversando l’Appennino tosco-romagnolo, lungo il percorso reso celebre dal Treno di Dante.

Il nuovo collegamento, presentato dai presidenti delle Regioni Michele de Pascale ed Eugenio Giani insieme alle assessore regionali Irene Priolo e Roberta Frisoni e all’assessore toscano ai Trasporti Filippo Boni, arriva dopo il completo ripristino della linea Faentina, gravemente danneggiata dalle alluvioni del 2023 e del 2025.

“Con l’attivazione del collegamento diretto tra Ravenna e Firenze manteniamo un impegno assunto insieme alla Regione Toscana pochi mesi fa – ha affermato de Pascale – Dopo aver restituito piena funzionalità alla Faentina compiamo un passo ulteriore: riportiamo nuovi servizi su una linea che negli ultimi anni ha attraversato momenti molto difficili” Per Giani il nuovo servizio rappresenta “non solo una grande operazione di mobilità sostenibile, ma un vero e proprio ponte culturale e ideale tra Toscana ed Emilia-Romagna. In treno sarà possibile partire da Firenze, città natale di Dante, raggiungere Ravenna, che ne custodisce le spoglie, e rientrare in serata senza usare l’auto. Un’esperienza culturale nel segno del comfort, della sicurezza e della sostenibilità ambientale, attraversando gli splendidi territori del Mugello e dell’Appennino”.

Le assessore regionali dell’Emilia-Romagna Irene Priolo e Roberta Frisoni hanno sottolineato che il nuovo collegamento “si inserisce nella strategia con cui stiamo costruendo una rete della mobilità sempre più integrata e sostenibile, capace di rendere il treno un’alternativa agli spostamenti quotidiani ma anche un’opportunità per scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico delle nostre regioni”. Per l’assessore toscano ai Trasporti Filippo Boni “l’attivazione di questo collegamento sperimentale rappresenta un passo concreto verso una mobilità sempre più integrata tra Toscana ed Emilia-Romagna”.