Limiti ad affitti brevi, l’Hgv sostiene la giunta provinciale

L’Hgv (Unione albergatori e pubblici esercenti) ribadisce il proprio sostegno alle limitazioni agli affitti brevi destinati ai turisti contenute nella legge provinciale sull’edilizia abitativa. “Questa norma non è stata introdotta per danneggiare interessi economici privati, bensì per affrontare un fenomeno che ha forti ripercussioni socio-politiche, poiché sottrae alloggi privati alla popolazione locale”, afferma il direttore dell’Hgv, Raffael Mooswalder.

“Le strutture ricettive tradizionali sono soggette a requisiti rigorosi e il loro sviluppo è stato ulteriormente limitato nell’ambito del programma provinciale per lo sviluppo del turismo – si legge in una nota – Tuttavia, finora gli affitti brevi erano stati scarsamente considerati. L’assessore provinciale al turismo Luis Walcher ha riconosciuto questa lacuna e ha rafforzato il quadro normativo per questo tipo di locazione. Questo intervento è anche in linea con l’obiettivo di promuovere un turismo di qualità”.

L’Hgv conclude confermando il sostegno alla giunta provinciale “nel mantenere ferma la propria posizione, affinché non venga sottratto ulteriore alloggio privato alla popolazione locale”.