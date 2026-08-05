Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, 3 proposte per le coppie

Ci sono viaggi che non servono per andare lontano, ma per ritrovarsi. Una fuga tra le montagne dell’Alto Adige, scandita dal silenzio dei boschi, da un bagno con vista sulle Dolomiti o da un rituale di benessere condiviso, può trasformarsi nell’occasione per rallentare e dedicarsi del tempo. Per le coppie in cerca di un’esperienza che unisca relax, natura e benessere, i Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol propongono indirizzi in cui il benessere è il protagonista del soggiorno.

Hotel Hubertus

A Valdaora, nel cuore delle Dolomiti, l’Hotel Hubertus, membro del circuito Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, dispone della Sky Spa Heaven & Hell, con vasche idromassaggio, saune e area relax affacciata sulle montagne. È presente anche la Sky Pool, una infinity pool di 25 metri riscaldata a 33 °C. L’offerta comprende nove piscine indoor e outdoor, nove saune, un programma di attività in ogni stagione e una proposta gastronomica che valorizza i sapori del territorio.

Quellenhof See Lodge

In Val Passiria, il Quellenhof See Lodge, hotel adults only del circuito Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, propone un’offerta ispirata al concetto di back to nature. La BalanceSPA di 800 m² si affaccia sul lago balneabile di 4.500 m². Sono presenti piscina infinity indoor e outdoor, BalanceSAUNA con sauna finlandese, biosanarium e bagno turco, trattamenti wellness e suite con private spa, oltre a una proposta gastronomica gourmet.

Alpine Luxury SPA Resort Schwarzenstein

In Valle Aurina, l’Alpine Luxury SPA Resort Schwarzenstein, membro del circuito Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, dispone di un’area wellness di oltre 7.000 m². Gli ospiti possono utilizzare la Sky Spa adults only, la Infinity Sky Pool panoramica, il mondo saune con otto esperienze, oltre a trattamenti beauty, massaggi e attività come yoga, pilates e meditazione.

Dalle Dolomiti alla Val Passiria, fino alla Valle Aurina, i Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol propongono esperienze di benessere dedicate alle coppie, accomunate dall’attenzione al relax e al tempo da condividere insieme.