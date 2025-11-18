OLM Nature Escape ‘Hotel dell’anno 2026’ in Alto Adige

Sono trascorsi quasi due anni dall’apertura di OLM Nature Escape, l’eco-aparthotel circolare in Valle Aurina (BZ). Lo scetticismo iniziale nei confronti della sua insolita architettura è svanito, soprattutto adesso che ha ricevuto da parte di Gault Millau Alto Adige il prestigioso premio speciale di ‘Hotel dell’anno’.

Un’oasi di benessere, con i più alti standard di sostenibilità: l’energia è generata da fonti fotovoltaiche, idroelettriche e geotermiche, l’edificio è a zero emissioni di CO₂ e ha ottenuto la certificazione GSTC fin dalla sua inaugurazione.

L’area benessere è perfettamente inserita nel paesaggio di montagna, costituita da un laghetto naturale balneabile, racchiuso nel cerchio interno della struttura ad anello, che a sua volta incornicia la piscina sportiva esterna riscaldata, collegata alla piscina interna e un’area saune riservata agli adulti.

Chi soggiorna in questo rifugio alpino urbano, vive un viaggio in armonia con la natura. Rivestiti interamente in legno di larice, con ampio uso di vetro e materiali naturali, le Apart-Suite di design fondono perfettamente interni ed esterni.

Questo straordinario concept è stato sviluppato dalle famiglie Lechner e Carron insieme a Thomas Steiner e Andreas Gruber. Astrid Hellweger è la direttrice, mentre Berni Aichner è responsabile della ristorazione.

A OLM Nature Escape, le camere sono prenotate con colazione inclusa e, la sera, gli ospiti possono scegliere tra un “dine around” nella regione (in autonomia), un self-catering grazie al negozio specializzato in loco o un calendario culinario curato dallo chef Berni Aichner del PRENN. “In ogni caso, potrete assaporare le delizie culinarie della cucina dell’OLM con la coscienza pulita. Vengono utilizzati prodotti realizzati in modo responsabile, secondo le linee guida Slow Food del buono, pulito e giusto“, afferma Gault Millau.

Un altro punto forte è che OLM Nature Escape fa ora parte dei Vitalpina Hotels Alto Adige, strutture ricettive di qualità altoatesine certificate che promuovono la qualità della vita attraverso l’attività fisica, un’alimentazione consapevole e il benessere alpino.