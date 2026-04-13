Svegliarsi immersi nelle Dolomiti con gli Skyview Chalets

Dodici avveniristici cubi di vetro e legno di larice, nascosti tra gli alberi e affacciati su un lago che riflette le montagne: Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See sul Lago di Dobbiaco (BZ) appartengono più alla categoria dei sogni che a quella degli hotel.

Il progetto per realizzare i glass cube ha inseguito l’idea di costruire senza togliere nulla alla natura. Nemmeno un albero è stato abbattuto e i materiali utilizzati provengono dal territorio. Il risultato è un’architettura che scompare per lasciare spazio all’unica scenografia che conta: alberi, acqua, montagna e, di notte, il cielo stellato.

Le giornate agli Skyview Chalets iniziano con un cestino di specialità locali che arriva direttamente in ‘camera’ oppure con una selezione di prodotti biologici altoatesini da assemblare a proprio piacimento. Poi si decide: lago o montagna? Entrambi. Il Lago di Dobbiaco è lì con i suoi sentieri silenziosi, le piattaforme panoramiche e un percorso Kneipp per camminare a piedi scalzi sull’acqua fredda di montagna. Chi vuole osare di più può spingersi fino alle Tre Cime di Lavaredo – poco più di mezz’ora di auto e si è ai piedi di una delle icone più fotografate delle Dolomiti – oppure esplorare il Lago di Braies, Prato Piazza o la selvaggia Val Fiscalina. Per chi ama la bici, una rete di sentieri attraversa paesaggi da cartolina tra due parchi naturali, quello delle Dolomiti di Sesto e quello di Fanes-Sennes-Braies. Ma non è obbligatorio spostarsi molto. Alcune delle esperienze più intense si provano a pochi metri dallo chalet: il forest bathing tra le conifere, il birdwatching all’alba, i suoni della natura.

La sera, ci si siede alla terrazza del ristorante Seeschupfe con vista lago, dove i piatti della tradizione altoatesina – selvaggina, pesci di lago, paste fatte in casa – vengono reinterpretati con leggerezza e materie prime a chilometro zero. E chi cerca un’esperienza unica per il palato trova il fine dining HEBBO Wine & Deli. Sotto la guida del Culinary Creative Director Andreas Panzenberger, la cucina alpina si reinventa con un linguaggio audace – ‘Always bold, never basic’ – in cui la montagna incontra il mare: il risotto di Termeno dialoga con i gamberi rossi siciliani, le Dolomiti con l’aria del Mediterraneo. La carta dei vini da 1.300 etichette premiata come ‘Carta Vini dell’Anno 2025’ alla Milano Wine Week, è un mondo a sé: vale la pena prenotare un posto al Sommelier’s Table o affidarsi a un private wine-tasting con Panzenberger.

Poi si torna allo chalet. Negli Chalets Superior si entra nella sauna a raggi infrarossi, perfetta dopo una giornata di camminate. Nei Deluxe si sale sulla terrazza con la vasca idromassaggio Jacuzzi e il lago sotto gli occhi. Infine ci si sdraia, si spegne tutto e si guardano le stelle.