Dai percorsi nella storia ai labirinti di roccia: 3 mete per famiglie in Val d’Ega

Porta d’accesso delle Dolomiti, la Val d’Ega è uno di quei posti dove andare in vacanza con la famiglia non è un ostacolo al divertimento, ma, al contrario, un’opportunità per scoprire i segreti della montagna con una prospettiva diversa.

Scorrendo l’infinita lista di proposte dedicate a bambini con genitori al seguito, si può ad esempio scegliere di inoltrarsi in un sentiero che anziché salire verso le vette scende in direzione del centro della terra, alla scoperta della Gola del Bletterbach, nei pressi di Aldino, formatasi in conseguenza dei processi di erosione iniziati 18.000 anni fa, durante l’ultima glaciazione. Il fiume che con la valle condivide il nome ha così avuto le condizioni ideali per scavare indisturbato il proprio letto dentro la roccia, lasciandoci in eredità sulle pareti una miriade di indizi circa le condizioni climatiche di oltre 250 milioni di anni fa, le specie vegetali e gli animali che popolavano la zona a quell’epoca. Visite guidate, itinerari tematici, gite per famiglie e un sentiero didattico nel bosco rendono accessibile la gola del Bletterbach a piccoli e grandi esploratori, che possono partecipare ad affascinanti tour sulle tracce del passato, tra fossili vegetali, impronte pietrificate di gigantesche creature e depositi minerali, imparare a riconoscere i fiori di montagna, iscriversi alle geo-escursioni e camminare sul sentiero dei sauri.

Photo credit @ Michael Meusburger

Chi alla terra preferisce il cielo non può non apprezzare le attrazioni del primo astrovillaggio d’Europa: dal 2012, le località del comune di Cornedo all’Isarco accompagnano i visitatori in un’avventurosa esplorazione dell’universo. Se a San Valentino in Campo ci si avvicina alla volta celeste visitando il planetario, l’osservatorio astronomico, l’osservatorio solare e percorrendo il Sentiero dei Pianeti, a Collepietra, il soggiorno presso gli alloggi specializzati si trasforma in un’esperienza stellare. Le camere di molti alberghi sono dotate di telescopi, riproduzioni di costellazioni e finestre sul cielo, ma il vero gioiello è il modulo lunare della Apollo 11 in scala 1:1. Dall’autunno 2022, esiste inoltre un nuovo Sentiero delle Stelle che, tra meridiane a data, mappe stellari e case-razzo, unisce i due paesi e permette di immergersi nei segreti dell’universo su 7 diverse stazioni in compagnia della mascotte Luxi.

Bisogna infine puntualizzare che esistono anche escursioni per famiglie e bambini che vogliono godersi il vero spettacolo della Val d’Ega, ovvero la montagna, nella sua natura pura e semplice. Come il nome lascia intuire, il sentiero del Labirinto del Latemar, risultato di una frana imponente che si staccò dal massiccio molto tempo fa, si snoda attraverso un intricato dedalo di massi giganteschi, stretti passaggi tra le rocce e scalini scolpiti nella pietra, che in alcuni tratti richiedono l’uso delle mani. L’affascinante escursione che inizia dal Passo Costalunga per poi insinuarsi tra le leggende di questi luoghi incantati ricchi di storia e di storie è un’esperienza per famiglie nella natura che occupa un’intera giornata e incanta con i racconti narrati dalla guida escursionistica Helga Egger. Attraverso la Porta delle Fate, si entra nel mistico labirinto di roccia del Latemar. Lungo il cammino, si aprono splendide vedute sul Catinaccio, sullo Sciliar e sulla famosa ‘processione delle bambole’ del Latemar. Salendo lungo numerosi gradini di roccia si raggiunge la cosiddetta Porta degli Gnomi e si prosegue all’interno di un ombroso bosco d’alta quota fino a un prato tranquillo e soleggiato, tagliato da un piccolo ruscello: è il luogo ideale per consumare il pranzo al sacco e lasciarsi suggestionare dalla leggenda delle bambole del Latemar. Il rientro conduce al Lago di Carezza, dove ci si rilassa aspettando il bus o si riparte per scendere a piedi fino al paese di Nova Levante lungo il sentiero numero 10. Il prezzo per la partecipazione è di 10 euro per adulto e di 5 per bambini dai 6 ai 12 anni.