Garda Trentino, riapre il percorso outdoor tra Laghel e Ceniga

Nel Garda Trentino torna percorribile il tratto outdoor tra Laghel e Ceniga dopo un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato uno dei collegamenti più frequentati da biker ed escursionisti dell’area.

I lavori, inseriti nel programma di cura e miglioramento della rete dell’Outdoor Park Garda Trentino, hanno riguardato circa 150 metri di tracciato caratterizzati da un selciato deteriorato. L’intervento, realizzato dai Garda Rangers, ha previsto la rimozione delle parti danneggiate e la ricostruzione del fondo con una nuova base più solida e una struttura di rinforzo. Il percorso è stato poi ricomposto con pietre locali posate per garantire maggiore stabilità e aderenza.

Il tratto interessato è attraversato da alcuni degli itinerari più noti della rete outdoor locale, tra cui i percorsi MTB 731 “Anello Garda-Sarca” e MTB 748 “Laghel Trail-Tour”, oltre ai tracciati escursionistici Garda Trek Medium e Top Loop.

Grazie ai lavori il sentiero si presenta oggi più regolare e scorrevole, migliorando le condizioni di fruibilità e il comfort di percorrenza per chi lo utilizza a piedi o in bicicletta.

Il vicesindaco di Arco, Marco Piantoni, ha sottolineato come l’intervento sia nato da una collaborazione tra amministrazione comunale e APT, che ha permesso di ripristinare rapidamente un collegamento molto utilizzato e di valorizzare la mobilità dolce sul territorio.

Soddisfazione anche da parte del presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, Silvio Rigatti, che ha evidenziato il ruolo dei Garda Rangers nella manutenzione costante dei percorsi e nel mantenimento degli standard qualitativi della rete outdoor, a beneficio sia dei visitatori sia della comunità locale.

(photo credits @Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ph. Tommaso Prugnola)