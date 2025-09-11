Record di traffico ad agosto per l’Aeroporto dell’Umbria

L’Aeroporto internazionale dell’Umbria ha registrato ad agosto 2025 il nuovo record assoluto di traffico mensile, con 81.267 passeggeri transitati. Si tratta del miglior risultato di sempre, che supera il precedente primato stabilito appena un mese fa, a luglio. Rispetto all’agosto 2024, quando i passeggeri furono 69.525, la crescita è pari a +17%. Per la prima volta, sia a luglio che ad agosto è stata superata la soglia degli 80.000 passeggeri mensili, un traguardo che conferma il trend di forte sviluppo dell’aeroporto

dell’Umbria.

Tra i collegamenti, la destinazione internazionale più trafficata del mese è stata Londra, con 15.544 passeggeri grazie ai 22 voli settimanali operati da Ryanair (Stansted) e British Airways (Heathrow). Sul fronte nazionale, Palermo si conferma la rotta più frequentata, con 8.761 passeggeri e 12 voli settimanali.

Inoltre, nella giornata di martedì 19 agosto l’aeroporto ha fatto registrare il nuovo record

storico giornaliero, con 4.120 passeggeri in un solo giorno.

Nei primi otto mesi del 2025 i passeggeri complessivi sono stati 438.755, con una crescita

del +20,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (364.450 pax). Le proiezioni attuali

indicano che entro la fine dell’anno lo scalo supererà la soglia dei 600.000 passeggeri,

stabilendo così il nuovo record annuale.

Risultati e traguardi che confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto dell’Umbria come infrastruttura strategica per il Centro Italia, resi possibili dalla fiducia crescente dei passeggeri, che continuano a scegliere in numero sempre maggiore l’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’ per i propri viaggi.

Si ricorda che il network di collegamenti della stagione “Summer 2025”, operativa fino a fine ottobre, comprende fino a 17 destinazioni e 114 voli settimanali.