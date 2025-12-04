Aeroporto dell’Umbria: superati 600 mila pax annui

Dopo mesi di crescita ininterrotta, il dato di novembre – che ha visto transitare 26.934 passeggeri – consente all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria di raggiungere e superare per la prima volta nella storia dello scalo i 600.000 passeggeri annui, un traguardo tagliato in occasione della partenza del volo Ryanair FR2706 del 1° dicembre, diretto a Catania.

Lo scalo umbro segna così un risultato storico, superando il precedente record del 2024, quando al 31 dicembre erano stati registrati 534.210 passeggeri, con una proiezione stimata per la chiusura del 2025 di oltre 620.000 passeggeri e una crescita media annua al momento attestata a +18%. Un andamento che rafforza l’impatto dell’aeroporto sull’economia regionale, contribuendo in modo crescente al PIL dell’Umbria e alla creazione di posti di lavoro, diretti e indiretti. Numeri che confermano quindi la crescente attrattività dell’aeroporto nel proprio bacino di riferimento e il sempre maggiore appeal dell’Umbria come destinazione turistica.

Un risultato che rappresenta al tempo stesso un traguardo significativo e un nuovo punto di partenza, che coincide con l’avvio dei primi lavori di ampliamento. La struttura attuale, progettata per accogliere circa 500.000 passeggeri annui, opera infatti ormai in condizioni di saturazione. Per questo motivo si rendono necessari alcuni interventi di ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura, fondamentali per sostenere il trend di crescita, migliorare la qualità dei servizi e abilitare un ulteriore sviluppo del traffico.

In questo momento di forte sviluppo per lo scalo, l’aeroporto celebra anche un’importante ricorrenza: gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), cui è intitolato. Una figura che, attraverso il suo esempio e il suo messaggio di pace, fraternità rispetto per la natura e apertura al dialogo, continua a parlare al cuore dell’umanità. Per questa ricorrenza, l’aeroporto ha introdotto una versione speciale e commemorativa del proprio marchio, che verrà utilizzata sulle principali piattaforme istituzionali e di comunicazione.