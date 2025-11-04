Boom di pax ad ottobre per l’Aeroporto dell’Umbria

L’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” comunica che anche i dati di traffico del mese di ottobre confermano l’andamento record del 2025: con 57.862 passeggeri, si tratta del miglior ottobre di sempre per lo scalo, con una crescita del +9% rispetto all’ottobre 2024 (quando i passeggeri furono 53.266) e del +7% rispetto all’ottobre 2023, precedente record mensile per questo periodo, con 53.913 passeggeri. Si ricorda che il record mensile assoluto è stato registrato lo scorso agosto, con 81.267

passeggeri transitati.

Il dato relativo ai primi dieci mesi dell’anno si attesta su oltre 570mila passeggeri, superando di oltre 35mila transiti l’intero traffico del 2024 – precedente record annuale – e portando le proiezioni al 31 dicembre verso un totale superiore ai 600mila passeggeri. Risultati che consentono al “San Francesco d’Assisi” di confermarsi nuovamente davanti all’aeroporto di Ancona.

Parallelamente, prosegue la crescita anche dei servizi di collegamento con lo scalo. In particolare, il servizio Umbria Airlink, che collega direttamente Perugia e Assisi con l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, continua a svilupparsi grazie a nuove migliorie introdotte nelle ultime settimane.

È stata infatti installata e brandizzata la nuova pensilina di attesa “Fermata Aeroporto”, che rende ancora più riconoscibile il servizio dedicato, e attivata la possibilità di acquistare il biglietto a bordo con carta contactless: un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più moderna e digitale.

Il collegamento, realizzato in collaborazione tra Busitalia e Trenitalia, consente di raggiungere lo scalo in modo comodo e integrato, anche in combinazione treno+bus, con orari coordinati rispetto alle principali tratte ferroviarie e ai voli in partenza e in arrivo.

È intanto iniziata la stagione invernale, in programma fino al 28 marzo prossimo, che vede confermati i collegamenti Ryanair da/per Londra Stansted, Cagliari, Catania e Palermo, e la rotta Wizz Air da/per Tirana, per un totale di 32 voli settimanali. Tutte le tratte vedranno un incremento di frequenze nel periodo delle festività natalizie.