Voli regolari all’Aeroporto dell’Umbria
10 Aprile 2026, 12:00
“Totale regolarità” dei voli programmati da e per l’aeroporto dell’Umbria: lo fa sapere la società di gestione dello scalo umbro, la Sase spa.
“Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale e alle informazioni pervenute da Ryanair, si informa – spiega – che l’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ non subirà alcun taglio o cancellazione di voli a seguito della decisione della compagnia di ridurre le proprie operazioni in alcuni Paesi europei, tra cui Belgio e Spagna”.
Si precisa inoltre che “presso l’aeroporto internazionale dell’Umbria non si registrano problematiche relative alla fornitura di carburante aereo. Le operazioni di scalo si svolgono regolarmente e senza alcuna criticità, garantendo la piena operatività dei collegamenti programmati”.