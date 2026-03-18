Pasqua tra arte, città e uova, gli eventi de La Città del Cioccolato

La Città del Cioccolato a Perugia celebra le festività pasquali con ‘Perugia a Passo d’Uovo’, un calendario di iniziative che, dal 27 marzo al 6 aprile, unisce cioccolato, arte, fotografia, artigianato e scoperta del centro storico. Un programma diffuso che coinvolge il museo e la città, invitando residenti e visitatori a vivere Perugia con un’esperienza originale e partecipativa.

Per tutta la durata dell’iniziativa gli spazi della Città del Cioccolato, dalla Fabbrica del Cioccolato all’Eurochocolate Square fino al Choco Shop, saranno allestiti con decorazioni e contenuti dedicati alla Pasqua, diventando il punto di partenza di un percorso che si estende ben oltre il museo. Il progetto ha l’obiettivo di trasformare la visita in una vera e propria esperienza urbana: se il museo è la porta d’ingresso, il centro storico allora diventa scenario tutto da esplorare.

Cuore dell’iniziativa è ‘Caccia al Tesovo‘, un originale itinerario fotografico che invita i visitatori a scoprire Perugia attraverso cinque percorsi tematici tra piazze, monumenti e scorci iconici della città. Con l’ingresso alla Città del Cioccolato, i visitatori potranno ritirare la ChocoCornice, una cornice fotografica a forma di uovo pensata per accompagnare gli scatti lungo il percorso. Il funzionamento è semplice: dopo aver ritirato la ChocoCornice alla biglietteria del museo, i partecipanti scelgono uno dei cinque itinerari suggeriti nel centro storico e realizzano gli scatti fotografici nelle tappe indicate utilizzando la cornice tematica. I partecipanti diventano così veri e propri ‘hunter’, esploratori urbani alla ricerca degli scorci più iconici della città, trasformando la passeggiata nel centro storico in un’esperienza di osservazione, scoperta e narrazione visiva.

Le immagini vengono poi caricate tramite un QR Code dedicato e, una volta completato il percorso, è possibile ritirare l’omaggio finale: ‘OVVIO!’, una tavoletta di cioccolato a forma ovale realizzata dai maestri di Costruttori di Dolcezze e disponibile presso l’Eurochocolate Store di Piazza IV Novembre.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere turisti, famiglie e cittadini di Perugia, trasformando il centro storico del capoluogo umbro in un grande percorso narrativo tra arte, architettura e cioccolato. Un modo nuovo di vivere la città: non solo una visita, ma un’esperienza partecipativa che invita a osservare con attenzione luoghi, dettagli e prospettive urbane, proprio come accade nella più celebre caccia alle uova diffuse nel mondo.

Per tutti i visitatori ci sarà anche la possibilità di partecipare all’esperienza della Fabbrica Bean To Bar che si completerà con la realizzazione della propria tavoletta.

Tra le iniziative più originali del programma pasquale anche ‘EGGO QUA! La tua sorpresa dentro il tuo uovo‘, che permette ai visitatori di creare un uovo di Pasqua davvero unico. Chi lo desidera potrà portare con sé un piccolo oggetto o regalo da inserire all’interno dell’uovo. I maestri artigiani realizzeranno così un uovo di cioccolato artigianale che custodisce la sorpresa scelta dal visitatore, trasformando il tradizionale uovo in un’esperienza completamente personalizzata. Un gesto semplice che diventa un regalo su misura.

Il programma dedica spazio anche all’arte contemporanea con QUINTOV, la mostra di maxi uova realizzate dal maestro Francesco Quintaliani. Allestita presso la Prigione di San Francesco, adiacente al Choco Shop del museo, l’esposizione presenta 15 uova artistiche che raccontano Perugia attraverso panorami, monumenti e scorci della città. Quintaliani porta avanti da oltre trent’anni una ricerca visiva che combina cromatismo intenso e prospettive dinamiche, utilizzando una tecnica che integra pittura acrilica, collage e interventi manuali. Il risultato è una serie di opere che restituiscono energia e movimento ai luoghi simbolo del territorio.

All’interno del Choco Shop sarà possibile visitare l’esposizione ‘Uova in Ceramica’ dell’artista e designer umbro Roberto Domiziani. Le opere dialogano con il tema pasquale e con l’identità artistica del territorio, reinterpretando l’uovo attraverso la lavorazione della ceramica e della pietra vulcanica smaltata, materiali che rappresentano da sempre il cuore della ricerca artistica di Domiziani. Il suo lavoro, spesso definito “tra pittura e scultura applicata alla materia”, trasforma superfici e oggetti in elementi narrativi capaci di raccontare tradizione artigianale e design contemporaneo.

Tra gli appuntamenti principali del calendario spiccano due eventi aperti al pubblico.

Domenica 29 marzo la Città del Cioccolato ospiterà il Cooking Show Pasquale con Irene Volpe, chef e divulgatrice di cucina vegetale, nota al grande pubblico come finalista di MasterChef Italia 10 e autrice del volume ‘Cucinare le emozioni’. L’evento si terrà dalle 16 alle 17 con posti limitati.

Venerdì 3 aprile, invece, la Terrazza del Mercato Coperto diventerà il palcoscenico di ‘Tornio Subito‘, una dimostrazione dal vivo di lavorazione della ceramica a cura del maestro Roberto Domiziani. Dalle 16 alle 19 il pubblico potrà assistere alla creazione di opere in ceramica in tempo reale, in una performance che unisce arte, artigianato e spettacolo urbano.

Con ‘Perugia a Passo d’Uovo’, la Città del Cioccolato rafforza il proprio ruolo di spazio culturale e creativo aperto al territorio. Il museo non è solo luogo di visita, ma punto di partenza di esperienze diffuse che coinvolgono il centro storico, gli artisti e gli artigiani locali, creando un dialogo continuo tra cultura del cioccolato, patrimonio urbano e creatività contemporanea. Un progetto che punta a trasformare la visita in un’esperienza culturale attiva e memorabile, capace di creare un legame duraturo tra il museo, la città e i suoi visitatori.