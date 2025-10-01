Fs Treni turistici italiani rilancia l’Espresso Assisi

Fs Treni turistici italiani, l’Impresa ferroviaria del Gruppo Fs dedicata al turismo, rilancia l’Espresso Assisi, il collegamento che a partire dal 19 ottobre collegherà Roma ai borghi dell’Umbria fino ad arrivare ad Arezzo offrendo esperienze e visite guidate con degustazioni enogastronomiche a tutti i passeggeri.

Dal 19 ottobre al 16 novembre, con l’edizione di Frantoi Aperti, i passeggeri potranno degustare i sapori dell’olio nuovo e l’atmosfera dei borghi umbri.Successivamente, il 16 e il 23 novembre, in concomitanza con Eurochocolate a Perugia, sarà la volta della Chocolate Edition.Infine, dal 30 novembre al 4 gennaio, in occasione dei Mercatini di Natale saranno disponibili itinerari che uniscono Roma all’Umbria e alla Toscana, portando i viaggiatori a scoprire il villaggio natalizio di Arezzo e le uniche decorazioni del borgo di Assisi. Grazie alla tariffa Tti Special 25, i viaggiatori possono inoltre approfittare di un numero limitato di posti con il 25% di sconto.

I biglietti per viaggiare a bordo dell'”Espresso Assisi” sono in vendita su tutti i canali Trenitalia e sul sito www.fstrenituristici.it