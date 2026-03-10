Sulle orme di Giotto e San Francesco: l’Umbria celebra l’arte

Si avvicina l’attesissima inaugurazione della mostra Giotto e San Francesco il 14 marzo, un omaggio al Santo Patrono d’Italia e al genio che ne ha tradotto la vita in immagini rivoluzionarie. Attraverso opere, approfondimenti e confronti artistici, il percorso espositivo mette in luce il ruolo determinante di Giotto nel trasformare il racconto francescano in una narrazione umana, intensa e profondamente moderna. Non solo arte sacra, ma una vera rivoluzione visiva: per la prima volta i volti si fanno espressivi, le emozioni palpabili, gli spazi credibili. Celebre l’aneddoto della mosca dipinta con tale realismo da ingannare il suo maestro Cimabue, un dettaglio che racconta la straordinaria capacità di Giotto di dare vita alla pittura.

In questa occasione, Elle Viaggi propone un affascinante viaggio che prende il via il primo giorno a Spoleto, città elegante e panoramica dove il Medioevo si svela tra vicoli silenziosi e scorci mozzafiato. Dal suggestivo Ponte delle Torri alla maestosa Rocca Albornoziana, ogni angolo racconta storia e armonia, preparando lo spirito all’incontro con l’arte di Giotto.

Il secondo giorno è dedicato a Perugia e alla visita della mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria: un’immersione culturale che consente di comprendere appieno il legame profondo tra Giotto e la figura di San Francesco, in un contesto celebrativo unico legato a San Francesco.

Il terzo giorno conduce ad Assisi, città simbolo di spiritualità universale. Qui, nella magnifica Basilica di San Francesco d’Assisi, si ammirano gli affreschi che raccontano la vita del Santo con una forza narrativa che ancora oggi emoziona milioni di visitatori. Camminare per le strade in pietra rosa significa ripercorrere i passi di Francesco, il Santo che parlava agli uccelli e vedeva nella natura il riflesso del divino.

Il Pacchetto di 2 notti e 3 giorni, dedicato a Giotto e San Francesco, si articola in tre tappe (Spoleto, Perugia e Assisi) e include il soggiorno in hotel 4* con trattamento B&B, con possibilità di mezza pensione. Sono inoltre disponibili servizi aggiuntivi, come la guida turistica nelle città visitate e pranzi o cene tipiche per assaporare l’autenticità umbra. Le offerte sono soggette a disponibilità e i prezzi possono variare in base al periodo (prezzo per persona a partire da 90 euro incluso il biglietto della mostra, valido dal 14 marzo al 14 giugno).