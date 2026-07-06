Riapre al pubblico il Teatro Romano di Aosta

Il Teatro Romano di Aosta è nuovamente accessibile. E’ stato inaugurato il primo percorso di visita all’area archeologica, anticipando il completamento dei lavori di riqualificazione dell’intero comparto Aosta Est (un’area che comprende la Porta Prætoria, la Torre dei Signori di Quart, le mura romane, la Tour Fromage e il Teatro stesso): i visitatori possono ora accedere all’area e osservare le strutture del teatro da prospettive ravvicinate, grazie anche alla passerella situata tra il palcoscenico e l’orchestra (posizione che ricalca quella dell’antico aditus maximus, l’ingresso principale del Teatro romano riservato agli spettatori d’onore). Inoltre la Tour Fromage, ancora in corso di restauro, verrà rifunzionalizzata e sarà parte integrante del percorso offrendo una terrazza panoramica sugli scavi. Il percorso è dotato di pannelli didattici e di un sistema di illuminazione integrato.

Il progetto – si legge in una nota – “punta a ricucire questa parte della città con il resto del centro storico attraverso nuove connessioni pedonali e una sequenza di terrazze affacciate sugli scavi”.

“Abbiamo voluto fortemente che la città di Aosta – dice l’assessore regionale alla cultura, Erik Lavevaz – potesse ritrovare il suo rapporto intimo e diretto con il Teatro Romano. L’intervento di riqualificazione è articolato e complesso: oggi condividiamo sia lo spazio rinnovato sia l’idea di quanto ancora deve avvenire, nel quadro più ampio degli interventi sul comparto urbano di Aosta Est. Quando questo percorso sarà completato, daremo a cittadini e turisti un nuovo modo di dialogare con questo sito, così simbolico per la nostra comunità: uno spazio che fin d’ora si popola di iniziative e di energie, restituendoci un luogo che ci appartiene profondamente”