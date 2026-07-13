L’artigianato è protagonista dell’estate ad Aosta

Per oltre due settimane, tra luglio e i primi giorni di agosto, il centro storico di Aosta diventa il punto di riferimento per l’artigianato della Valle d’Aosta. La rassegna ‘L’estate dell’artigianato valdostano’, riunisce in un unico calendario mostre, fiere e momenti di animazione diffusi tra Piazza Chanoux e le vie del centro.

Il programma si apre il 18 luglio con la 73^ Mostra Concorso, allestita in Piazza Chanoux fino al 26 luglio. L’edizione di quest’anno, organizzata secondo la nuova classificazione artigianale, propone il tema ‘Scene di una vita in un villaggio di montagna valdostano’, con intaglio, tornitura, lavorazione del cuoio, ferro battuto e tessitura tra le tecniche rappresentate. Nello stesso periodo e nello stesso luogo, dalle 20.30 alle 22.30, si svolge il Foire Festival: un programma serale che alterna cori locali – uno diverso ogni sera, dalla Chorale de Valgrisenche al Coro Saint-Vincent – a incontri culturali, tra cui le anteprime del festival “Riverberi, storie estive di comunità” e del festival internazionale delle musiche tradizionali ‘Etétrad’, nonché la presentazione del documentario ‘Play-off’: quando a Cogne si sognava sul ghiaccio, la storia dell’Hockey Club Sant’Orso.

Dal 30 luglio al 2 agosto la rassegna entra nella sua fase più ampia. In Piazza Chanoux apre l’Atelier des Métiers, spazio dedicato a professionisti e maestri artigiani, affiancato dall’incontro internazionale ‘Tornitori senza Confini’, che mette a confronto tradizioni e tecniche di tornitura provenienti da diversi territori.

Le vie del centro storico ospitano ORSOFF, alla sua terza edizione: un progetto che mette in dialogo arte e artigianato, in parallelo e in modo complementare alla tradizionale Foire d’été. In programma un’esposizione diffusa in 12 spazi con artiste e artisti locali e nazionali – tra cui Giulia Allasio, Marco Nones e Harald Pizzinini – e la conferma delle collaborazioni con l’associazione ticinese artigiani artisti Aticrea e con la Chambre de métiers de la Savoie. Il calendario prevede inoltre l’apertura di laboratori e un workshop di serigrafia, oltre che un evento teatrale finale.

Il primo agosto è la giornata della 57^ Foire d’été, la fiera dell’artigianato valdostano che richiama ogni anno diverse centinaia di espositori nelle vie del centro della città di Aosta. La giornata prevede anche iniziative pensate per le famiglie, come i laboratori di riconoscimento delle essenze legate al supporto dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Naturali, e attività per bambini e ragazzi fino ai 16 anni realizzate in collaborazione con il MAV dell’Artisanà, con la distribuzione di un coupon omaggio per un gelato grazie al sostegno di Confcommercio Aosta. Completano il programma la dimostrazione di antichi saperi a cura del gruppo etnografico ‘Travail d’in co’, l’annullo filatelico dedicato all’evento e, nel tardo pomeriggio, la tradizionale sfilata degli antichi mestieri seguita dalla corsa delle botti in Via Conseil des Commis.

Il calendario completo, con orari e dettagli di ogni appuntamento, è consultabile sul sito.