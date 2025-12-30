Fine anno da tutto esaurito in Valle d’Aosta

“Per fine anno si va verso il tutto esaurito in tutta la Valle d’Aosta’’. Lo ha detto Luigi Fosson, presidente dell’Adava (associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d’Aosta) .

“Le festività stanno andando bene – commenta – e sarà un ottimo dicembre, anche perché abbiamo avuto il vantaggio di partire con il piede giusto, ovvero con l’innevamento giusto. Dispiace per Champorcher che ha perso il lungo fine settimana dell’8 dicembre, ma adesso è aperta. Possiamo dire che ovunque è tutto occupato massicciamente. E per fine anno è tutto esaurito”. Fosson spiega poi che “anche tutte le seconde case sono aperte, e in generale in tutti i paese c’è molta gente”.

Anche Aosta si conferma meta sempre più richiesta dai turisti e il presidente Adava spiega: “Sta sempre diventando meta turistica, le persone vengono per stare in città, e in più la si sta scoprendo anche come località sciistica, perché ha il comprensorio di Pila attaccato e questo è una chicca. E credo che debba essere sempre di più pubblicizzata in questo modo. La Valle d’Aosta ha fatto il pieno anche di stranieri – conclude Fosson – Dal sei di gennaio, nelle vallate ci sono prenotazioni praticamente solo di stranieri”.