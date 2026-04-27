Vista Verona entra nel network globale Virtuoso

Vista Verona, boutique hotel 5 stelle lusso nel cuore della città scaligera, è stato selezionato per entrare a far parte di Virtuoso, il più importante network globale dedicato al turismo di lusso ed esperienziale, che riunisce oltre 2.200 partner d’eccellenza in più di 100 Paesi.

Un riconoscimento di grande prestigio, assegnato su invito e a seguito di un processo altamente selettivo, che conferma il posizionamento di Vista Verona tra le realtà più esclusive dell’hôtellerie internazionale. L’ingresso in Virtuoso apre alla struttura nuove opportunità di visibilità e sviluppo, grazie alla connessione con oltre 20.000 luxury travel advisor e una clientela internazionale altamente qualificata.

“L’ingresso di Vista Verona nel network Virtuoso rappresenta un riconoscimento importante del percorso che abbiamo costruito in questi anni – commenta Cristina Zucchi, General Manager – Entrare a far parte di una realtà così selettiva e prestigiosa significa condividere una visione dell’ospitalità fondata su autenticità, attenzione all’ospite e cura rigorosa del dettaglio. È un traguardo che accogliamo con profondo orgoglio e senso di responsabilità, e che ci incoraggia a proseguire con determinazione nel continuo perfezionamento della nostra proposta, nel segno dell’eccellenza e della qualità”.

Vista Verona si distingue per un’idea di ospitalità che unisce eleganza, design italiano e attenzione al dettaglio. Inaugurato nel 2022, l’hotel dispone di 16 suite caratterizzate da uno stile eclettico che fonde pezzi iconici del design italiano con arredi realizzati su misura da maestri artigiani.

Nel 2025, la struttura ha ottenuto la Chiave Michelin, risultando l’unico hotel in città a ricevere questo riconoscimento, che premia l’eccellenza dell’accoglienza, la qualità del servizio e l’identità distintiva dell’esperienza offerta. A questo si aggiungono i World Luxury Awards 2025, che hanno premiato Vista Verona come Best Luxury Design Hotel in Italy e Best Luxury Spa Hotel in Italy.

Elemento centrale dell’esperienza è il Ristorante Sottovoce, guidato dall’Executive Chef Fabio Aceti, situato all’ultimo piano con terrazza panoramica sui tetti medievali. Qui, la cucina racconta il territorio con sensibilità contemporanea, valorizzando stagionalità, ricerca e materia prima. A completare l’offerta gastronomica, una cantina curata e l’Infinity Bar, punto d’incontro sofisticato per vivere Verona da una prospettiva privilegiata.

Fiore all’occhiello è anche la SPA, unica in città a offrire piscina coperta e Spa Suite privata, pensata come un rifugio intimo dove rigenerarsi attraverso percorsi personalizzati e trattamenti d’eccellenza.