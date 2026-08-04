Sulle tracce di Tiziano tra le Dolomiti Bellunesi

Visitare la mostra ‘Tiziano e il paesaggio’ in corso a Pieve di Cadore fino al 18 ottobre significa entrare nel mondo del più grande interprete della pittura veneziana del Rinascimento. Un mondo legato alla sua terra d’origine.

“La mostra ospitata nel Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta turistico-culturale del territorio” spiega Matteo Da Deppo, direttore della Magnifica Comunità di Cadore. “Tre dipinti del Tiziano dialogano con una serie di incisioni e di visioni provenienti dai maggiori musei nazionali. Nella prima settimana di apertura abbiamo contato oltre mille visitatori, provenienti soprattutto dal nord Italia, con una buona affluenza di stranieri. Parallelamente, la mostra ‘Paesaggi cadorini negli acquerelli di Josiah Gilbert’, alla Casa di Tiziano fino al 18 ottobre, completa la proposta culturale”.

La mostra è sostenuta dal Fondo Grandi Eventi, coordinato dalla Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi.

Nel cuore del centro storico di Pieve di Cadore, attorno a Piazza Tiziano, si concentra il principale nucleo dei luoghi tizianeschi: la Casa natale del maestro, la Casa di Tiziano l’Oratore, che ospita la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, sede del Museo Archeologico Cadorino (MARC), e la Chiesa Arcidiaconale di Santa Maria Nascente, che custodisce la ‘Madonna con il Bambino tra i santi Tiziano e Andrea’, tra le ultime opere realizzate dal pittore per la sua comunità d’origine. Una breve passeggiata conduce al Forte di Monte Ricco, fortificazione ottocentesca recuperata come spazio espositivo e culturale.

Da qui il viaggio può proseguire nei luoghi che la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore ha censito lungo l’itinerario vecelliano, con chiese e pievi disseminate in tutto il Cadore che conservano opere di Tiziano, della sua bottega o della famiglia Vecellio. Alcuni di questi luoghi ospitano fino al 26 settembre gli eventi dell’Estate Tizianesca, promossa dalla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore: oltre 35 appuntamenti tra conferenze, concerti, letture, laboratori e passeggiate nella natura in 20 località tra il Bellunese e altre località del Veneto.

“Il Consorzio Cadore Dolomiti ha scelto di sostenere la mostra ‘Tiziano e il paesaggio’. Il contributo si concretizza nella possibilità di acquistare i biglietti della mostra presso le strutture ricettive aderenti e nel coordinamento della ristorazione locale, chiamata a proporre menù ispirati al Sommo Pittore. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai più piccoli, con la realizzazione di un fumetto dedicato a Tiziano”, dichiara Gildo Trevisan, presidente del Consorzio Cadore Dolomiti.

Il fumetto ‘Marco e Lea alla scoperta dei paesaggi del Tiziano’ è stato creato per far conoscere il pittore rinascimentale attraverso i canali social e nel formato cartaceo, con attività per i bambini distribuite negli hotel. I personaggi sono nati dal dipartimento di Storia dell’arte dell’Institut Catholique de Paris con la partecipazione di Kassandra Beroud, Apolline Casanova, Léa Cochu, Ambroisine Passerat de la Chapelle, disegni preparatori di Apolline Casanova e Marie-Eleonora Lechevrel, responsabile del progetto Laura de Fuccia, professoressa di storia dell’arte moderna.

Le tovagliette ‘A tavola con Tiziano’ promuovono la mostra e propongono attività e giochi per i bambini nei ristoranti del territorio, che offriranno un menù tizianesco con piatti ispirati ai colori e allo stile del pittore.

Pieve di Cadore ospita anche un nuovo intervento di arte pubblica contemporanea promosso dal Festival Clorofilla – Arti Pubbliche Condivise. L’artista Filicio (Marco Marinangeli) sta realizzando dal vivo, a partire da lunedì 27 luglio, un murale permanente sulla facciata della nuova Sala Boulder, in Piazzale Martiri della Libertà. L’iniziativa si inserisce nell’anno delle celebrazioni dedicate ai 450 anni dalla morte del maestro cadorino.

La Notte Tizianesca, in programma venerdì 7 agosto dalle 17 a Pieve di Cadore, offre la possibilità di visitare la mostra ‘Tiziano e il paesaggio’, il Museo Archeologico Cadorino (MARC), la casa-museo di Tiziano e la Galleria d’Arte Romano Tabacchi allo Spazio MCMA, aperti fino a mezzanotte. Piazza Tiziano ospiterà laboratori, spettacoli e musica dal vivo. Davanti alla casa di Tiziano dalle 22 si svolgerà un concerto a lume di candela, mentre in piazza XX Settembre sosteranno i food truck. Bar e ristoranti di Pieve di Cadore proporranno piatti tizianeschi.