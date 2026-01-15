Veneto promuove sua offerta turistica alla Ferien Messe

Si inaugura oggi lo stand di Regione Veneto alla Ferien Messe, la fiera del turismo che si tiene ogni anno a Vienna. In programma fino al 18 gennaio, sono previsti 700 espositori e un’affluenza di visitatori che sfiora le 150 mila presenze.

La Regione ha a disposizione un’area espositiva di 100 mqi dedicata alla promozione dell’offerta turistica. Uno spazio realizzato in collaborazione con i consorzi di promozione turistica e le organizzazioni di gestione delle destinazioni venete (Dmo Dolomiti, Dmo Verona & Garda Foundation, Consorzio Vicenza, Consorzio Terme & Colli Marketing, Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco), e il settore spiagge di “Venice Sands”. A inaugurare lo stand sarà il vicepresidente e assessore al Turismo, Lucas Pavanetto.

“La partecipazione alla Fiera di Vienna è strategica per la Regione Veneto: quello austriaco rappresenta uno dei mercati di maggiore interesse per il prodotto turistico Veneto, in particolar modo per il turismo balneare del Veneto orientale – commenta Pavanetto – Con 1 milione di turisti che generano 4 milioni di pernottamenti ogni anno, il mercato austriaco rappresenta da sempre uno dei principali mercati incoming per l’Italia e in particolare per il Veneto. Il posizionamento consolidato del mercato austriaco è confermato anche dai dati sulla reputazione online, tra feedback e recensioni si registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente dal 5,5% al 5,7%, sul totale dei viaggiatori. Anche il sentiment fa emergere un leggero aumento sul livello di gradimento dell’offerta, che sempre su un range medio-alto, passa da 82,6/100 del 2024 a 83,4/100 del 2025”, conclude.