Caorle si accende con il Natale più lungo d’Italia

Dopo il successo dello scorso anno, quando il Caorle Christmas Time ha richiamato oltre mezzo milione di visitatori dall’Italia e da tutta Europa, la città è pronta a inaugurare un’edizione ancora più ricca, estesa e scenografica. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Caorle offrirà il Natale più lungo d’Italia, con un percorso che raggiunge quasi due chilometri — ben 400 metri in più rispetto all’anno scorso — punteggiato da quasi un centinaio tra casette e capanne (esattamente le strutture sono 85, un record a livello nazionale) che richiamano l’atmosfera autentica del villaggio dei pescatori. Numeri che lo rendono il villaggio natalizio tra i più grandi e complessi d’Italia.

C’è molta attesa per l’inaugurazione ufficiale e accensione dell’albero con il coro Arcobaleno e i bambini della scuola elementare di Caorle, sabato 6 dicembre alle 17 la città si riempirà di persone. Tra le principali novità di quest’anno spicca l’arrivo del quartiere dei ‘Maestri di Griglia’, un’area gastronomica interamente dedicata alla cultura del barbecue, con showcooking e specialità preparate da professionisti del settore.

Ma l’elemento più atteso dell’edizione 2025 è la nascita del villaggio ‘Chinonsò’, il più grande e unico nel suo genere, dedicato al mondo irriverente del Grinch, ospite d’eccezione del Natale di Caorle. Saranno protagonisti oltre 25 attori professionisti si alterneranno nel villaggio nei 23 giorni di apertura, maghi, bolle, mimi, giocolieri e commedianti.

Accanto alle novità, non mancheranno i grandi classici del Caorle Christmas Time: spettacoli, concerti, mostre, animazioni itineranti, mercatini artigianali e la suggestiva atmosfera del mare d’inverno che rende unico il Natale caorlotto. Un appuntamento che unisce tradizione, creatività e spirito di comunità, confermandosi uno degli eventi natalizi più attesi e suggestivi d’Italia, con tanto di videomapping tutte i giorni sulla chiesa, l’enorme pista da pattinaggio, la ruota panoramica che sovrasta la città e la dolcissima giostra coi cavalli.

Tra gli appuntamenti imperdibili, oltre all’accensione dell’albero il 6 dicembre coi cori dei bambini, il Festival delle Meraviglie Erranti (7 e 8 dicembre), il week end in mongolfiera (13 e 14 dicembre), lo spettacolo ‘A Christmas Carol’ e il ‘the Bubble Show’ tra l’antivigilia di Natale e Santo Stefano, con l’arrivo dei Krampus il 28 dicembre. Si festeggia tra il 31 dicembre con il veglione e il primo gennaio col rito del Cimento nelle acque gelide di Caorle.