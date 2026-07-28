A Caribe Bay l’intrattenimento cresce con il Caribbean Golf

28 Luglio 2026, 09:15

Decidi tu come informarti su Google
Aggiungi TravelNoStop alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Caribe Bay valorizza la propria proposta con il Caribbean Golf, l’unico campo di minigolf interamente tematizzato d’Italia. Concepito come un’estensione caraibica del parco, il percorso si snoda attraverso 24 buche ambientate tra villaggi di pirati, galeoni sperduti e caccia al tesoro. La struttura è accessibile direttamente dall’interno del parco senza supplementi e rimane fruibile anche dopo la chiusura serale delle attrazioni fino alle 22.

L’iniziativa punta a intercettare un pubblico intergenerazionale, unendo famiglie, adulti e ragazzi, attraverso un’attività outdoor che unisce coordinazione, precisione e intrattenimento leggero in una cornice scenografica.

“Il nostro obiettivo è di moltiplicare le esperienze disponibili nel Parco, superando il tradizionale binomio scivoli e piscine, per allargare sempre di più il bacino di riferimento, mantenendo come trait d’union la tematizzazione immersiva che ci contraddistingue”, ha detto il CEO e Founder di Caribe Bay, Luciano Pareschi.

caribbean golfcaribe baymini golf Video
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati