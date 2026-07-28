A Caribe Bay l’intrattenimento cresce con il Caribbean Golf

Caribe Bay valorizza la propria proposta con il Caribbean Golf, l’unico campo di minigolf interamente tematizzato d’Italia. Concepito come un’estensione caraibica del parco, il percorso si snoda attraverso 24 buche ambientate tra villaggi di pirati, galeoni sperduti e caccia al tesoro. La struttura è accessibile direttamente dall’interno del parco senza supplementi e rimane fruibile anche dopo la chiusura serale delle attrazioni fino alle 22.

L’iniziativa punta a intercettare un pubblico intergenerazionale, unendo famiglie, adulti e ragazzi, attraverso un’attività outdoor che unisce coordinazione, precisione e intrattenimento leggero in una cornice scenografica.

“Il nostro obiettivo è di moltiplicare le esperienze disponibili nel Parco, superando il tradizionale binomio scivoli e piscine, per allargare sempre di più il bacino di riferimento, mantenendo come trait d’union la tematizzazione immersiva che ci contraddistingue”, ha detto il CEO e Founder di Caribe Bay, Luciano Pareschi.