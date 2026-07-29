Luciano Pareschi entra nel consiglio direttivo di Federturismo

Luciano Pareschi, presidente di AssoParchi nonché fondatore e CEO del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo, è stato nominato membro del Consiglio Direttivo di Federturismo Confindustria per il biennio 2026-2028.

La nomina, proposta dal neo-presidente Massimo Caputi e approvata all’unanimità dal Consiglio di Presidenza, segna l’ingresso storico di un rappresentante del comparto dei Parchi Permanenti Italiani all’interno degli organi direttivi della federazione confindustriale. Un segmento che conta una media di 20 milioni di visitatori all’anno e che si attesta come un importante driver per l’allungamento della stagionalità, la creazione di indotto e l’attrattività internazionale delle destinazioni turistiche.

“Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo questa proposta. Porterò in Federturismo l’esperienza maturata nei parchi divertimento, contribuendo alla definizione delle politiche e delle strategie per lo sviluppo del turismo italiano. Con 20 milioni di visitatori ogni anno, i parchi si sono affermati come una componente rilevante dell’industria turistica: generano occupazione, investimenti e indotto, rafforzando l’attrattività delle destinazioni, prolungandone la stagionalità e accrescendone la riconoscibilità sui mercati italiani e stranieri”, ha detto Pareschi commentando la carica.