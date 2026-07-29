Settimana Nazionale dell’Escursionismo del CAI: iscrizioni aperte

29 Luglio 2026, 10:30

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Dal 22 al 27 settembre 2026, l’Abruzzo diventerà la capitale della frequentazione lenta delle ‘terre alte’ ospitando a Sulmona la 27ª edizione della Settimana Nazionale dell’Escursionismo, promossa dal Club Alpino Italiano (CAI) con il patrocinio della Regione Abruzzo.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sulla piattaforma dedicata (settimanaescursionismo.cai.it) fino al 6 settembre. Il palinsesto prevede 43 escursioni e ciclo-escursioni accompagnate dai tecnici del CAI, sviluppate attraverso un sistema di territori ad altissima biodiversità: dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alla Maiella, dal Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise al Velino Sirente, fino alla Costa dei Trabocchi e al Matese.

L’evento, che nelle passate edizioni ha superato mediamente i mille partecipanti, include nel programma i raduni nazionali delle sezioni Seniores, Juniores e Family, oltre a un ricco calendario di appuntamenti culturali collaterali tra mostre, spettacoli teatrali, cori e itinerari storici tra i luoghi di Ovidio, i siti archeologici e gli eremi celestiniani.

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