Trekking sui sentieri della Prima Guerra Mondiale a Bormio

Trincee scavate nella roccia, villaggi militari e camminamenti oltre i 3.000 metri raccontano la memoria della Prima Guerra Mondiale lungo gli Stelvio Historical Trek. Un calendario di escursioni guidate accompagna alla scoperta di questi luoghi.

C’è un modo per visitare il Parco Nazionale dello Stelvio, nel comprensorio di Bormio, seguendo gli Stelvio Historical Trek, una rete di percorsi che si inerpicano oltre i 3.000 metri, negli stessi luoghi dove più di un secolo fa la Prima Guerra Mondiale si combatté tra neve, ghiaccio e alta quota: la Guerra Bianca.

Trincee scavate nella roccia, resti di villaggi militari, postazioni di artiglieria e camminamenti tornano oggi visibili grazie al lavoro di recupero del Parco. Tre proposte, pensate per livelli di preparazione diversi, accompagnano dal camminatore occasionale all’escursionista più esperto lungo questi sentieri.

‘Le Buse’, il villaggio custodito dalla montagna

Il primo itinerario parte dal tornante sopra la Seconda Cantoniera dello Stelvio, dove un sentiero nella Valle dei Vitelli conduce fino al villaggio militare de ‘Le Buse’: 5,8 chilometri, 436 metri di dislivello positivo e circa 2 ore e 40 minuti di cammino. Diciassette edifici disposti a semicerchio, postazioni di artiglieria scavate in galleria e una rete di trincee raccontano la vita quotidiana dei soldati ad alta quota, in un sito restaurato dal Parco Nazionale dello Stelvio. Il percorso può essere prolungato con la traversata dalle Buse ai Fortini Alti, che scende lungo la storica mulattiera militare fino alla Prima Cantoniera.

‘Filon dei Mot’ e Monte Scorluzzo

Dal primo tornante sopra la Seconda Cantoniera si raggiungono il Filon dei Mot e la cima del Monte Scorluzzo: 8 chilometri, 797 metri di dislivello positivo e circa 3 ore e 30 minuti di cammino fino a 3.092 metri di quota. Il percorso attraversa un antico insediamento militare e un osservatorio italiano d’epoca, costeggia reticolati e postazioni di prima linea fino ai resti di trincee del Passo delle Platigliole. È uno dei sei itinerari tematici nati dal progetto di valorizzazione promosso da Regione Lombardia insieme a ERSAF e al Museo della Guerra Bianca, dedicato alle vicende del fronte italo-austriaco tra il 1915 e il 1918.

‘Piz Umbrail’ e Forcola di Rims

L’anello del Piz Umbrail e della Forcola di Rims misura circa 11 chilometri, con 700 metri di dislivello positivo e un tempo di percorrenza tra le 4 e le 4 ore e mezza fino ai 3.031 metri della vetta del Piz Umbrail. Il percorso alterna pascoli d’alta quota, resti di fortificazioni della Grande Guerra e brevi tratti attrezzati con catene, per poi scendere verso la Forcola di Rims attraverso un sistema difensivo di trincee e camminamenti fino ai resti di una caserma militare. L’itinerario è riservato a escursionisti esperti e richiede buona preparazione fisica, meteo favorevole e attrezzatura adeguata.

Un’estate di escursioni guidate

Il Parco Nazionale dello Stelvio propone degli appuntamenti aperti a tutti:

4 agosto – ‘Bivacco Battaglione Skiatori Monte Ortles: un ricovero del primo conflitto mondiale ad alta quota’;

18 agosto: ‘Passo di Gavia-Monte Gaviola’;

1^ settembre: ‘Le Buse: nel silenzio calcareo della memoria e della vita selvatica’.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il punto informazioni del Parco (0342 900823) o Bormio Tourism (0342 903300).

Le Guide Alpine di Bormio organizzano tre escursioni con uno storico il 26 luglio (Monte Scale), l’8 agosto (Cime dei Forni) e il 22 agosto (Monte Scorluzzo e Filon dei Mot). Per informazioni: info@guidebormio.com oppure 351 8895411.

Tornano inoltre i ‘Trekking del giovedì – Camminando nella storia’ a Santa Caterina Valfurva: ogni giovedì da luglio al 3 settembre, in cabinovia e con le Guide di Media Montagna tra i sentieri della Valle dell’Alpe e del Sobretta. Iscrizioni ai numeri 351 8895411 o 0342 925116.