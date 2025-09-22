In Basilicata riapre il Castello Marchesale

“Con la rinascita del Castello Marchesale di Palazzo San Gervasio diamo un segnale forte: la Basilicata valorizza il suo patrimonio medievale non come memoria statica, ma come leva di sviluppo, identità e futuro”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale lucana, Vito Bardi, che ha presenziato alla cerimonia per la riapertura al pubblico del Castello Marchesale e Domus Federiciana “a seguito di un lungo lavoro di restauro, completato grazie ad un finanziamento regionale con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro a valere sul Piano sviluppo e coesione della Regione Basilicata (Psc) con fondi FSC 2014-2020 assegnati nel 2022”.

L’iniziativa “si colloca – è ricordato nella nota – all’interno del progetto strategico ‘Fantastico Medioevo’ voluto e promosso da Bardi, e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Regione Normandia, con la direzione scientifica del professor Fulvio Delle Donne”.

“Questo luogo, restituito alla comunità grazie a un importante investimento regionale – ha proseguito il governatore lucano – diventa parte integrante di Fantastico Medioevo, il progetto che sta riportando al centro castelli, abbazie, cattedrali e paesaggi della nostra storia. Non si tratta solo di restauro, ma di un percorso che unisce cultura, turismo e coesione sociale, offrendo anche nuove opportunità di lavoro e alternative economiche al Vulture-Alto Bradano. Con Fantastico Medioevo stiamo tracciando il cammino verso Basilicata Medievale, una visione che ci porterà fino alle celebrazioni del 2031, rendendo la nostra regione un punto di riferimento nazionale e internazionale della cultura medievale”.