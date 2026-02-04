Apt Basilicata a Londra per Travel Hastag

L’Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata è oggi a Londra per partecipare a Travel Hashtag, il format itinerante di business networking dedicato all’Incoming Italia, giunto alla sua quinta edizione consecutiva nella capitale britannica.

Ne ha dato notizia l’ufficio stampa della stessa Apt, specificando che “l’appuntamento, che si terrà presso il Great Scotland Yard Hotel – The Unbound Collection by Hyatt, è patrocinato dal Consolato Generale d’Italia a Londra, dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra e dall’Agenzia Ice – Italian Trade & Investment Agency. Prevista la partecipazione di rappresentanti di ITA Airways, Italo, Starhotels e altri importanti operatori del turismo. L’evento prevede sessioni di networking e matching dalle 10:30 alle 12, presentazioni dei seller italiani, dalle 12 alle 12:45, e un lunch reception con ulteriori momenti di networking fino alle 15”.

Nel comunicato è specificato che “la Basilicata turistica avrà l’opportunità di incontrare una selezione dei migliori travel designer e tour operator inglesi, già esperti della destinazione Italia, per presentare le eccellenze e le esperienze autentiche che la regione offre ai viaggiatori più esigenti.

Dopo l’appuntamento londinese, Travel Hashtag – come annunciato qualche giorno fa dai promotori – sarà in Basilicata il prossimo 19 febbraio per la prima Italy Edition del 2026. A Matera si terrà, infatti, l’evento ‘From Heritage to Hype: Il Turismo Culturale che parla al mondo’, un’occasione per approfondire le strategie di valorizzazione del patrimonio culturale nella città dei Sassi, Patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019″.

“Siamo lieti che Travel Hashtag abbia scelto Matera come sede della prima Italy Edition del 2026 – ha detto la DG dell’Apt, Margherita Sarli – E siamo certi sarà un buon laboratorio di innovazione”.