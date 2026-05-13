BTM occasione strategica per promozione territorio

“La BTM ha rappresentato un’importante e nuova occasione di confronto e promozione per il nostro territorio”. Ad affermarlo l’assessore al Turismo del Comune di Maratea, Mariastella Gambardella, a seguito della iniziativa ospitata nella cittadina tirrenica nei giorni scorsi.

“Nel corso della prima serata dell’evento, abbiamo accolto buyer e giornalisti, favorendo momenti di dialogo dedicati alle prospettive di crescita e valorizzazione del tessuto turistico. La nostra Città non si è solo presentata come destinazione, ma come luogo di incontro nel quale tessere relazioni sinergiche e vivere esperienze caratterizzanti la destinazione e proprie di un’offerta esperienziale e sostenibile – ha aggiunto – Ringrazio APT Basilicata per aver promosso e sostenuto questo evento sul territorio e per la collaborazione sinergica instaurata, fondamentale per valorizzare la destinazione; come amministrazione comunale continuiamo a lavorare con determinazione per una promozione sempre più qualificata della nostra destinazione, valorizzando identità, qualità dell’accoglienza ed esperienze autentiche, nella consapevolezza che il turismo rappresenti un asset strategico per la crescita e lo sviluppo del territorio”, conclude l’assessore.