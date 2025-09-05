Matera, famiglia canadese ‘tenta’ di pagare un tour in lire

Una famiglia canadese, di origini appulo-lucane,in vacanza a Matera, forse mossa da un forte ‘effetto nostalgia’, ha pensato di poter pagare un tour della città dei Sassi con una vecchia banconota da 500 mila lire. L’episodio si è svolto presso l’agenzia Martulli Viaggi.

“Siamo rimasti increduli – racconta all’ANSA Michele Martulli, titolare dell’agenzia – perché a primo impatto non abbiamo riconosciuto i colori classici dell’Euro. Poco dopo abbiamo compreso l’atmosfera di gioia e divertimento: è stato uno scherzo simpatico. La famiglia, una coppia con quattro bambini, ci ha sorriso spiegando che era arrivata qui per conoscere la terra dei propri avi e che aveva conservato quella banconota come ricordo di famiglia. È stato come un viaggio nel passato per tutti noi, tanto che ho chiesto di poterla fotografare”.

In attesa della nuova edizione di ‘Roots-IN’ 2025, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini – promossa dall’Apt (Agenzia di promozione territoriale) Basilicata e in programma il 18 e 19 novembre nella città dei Sassi – il territorio lucano continua ad attrarre viaggiatori con radici italiane, alla ricerca di un legame autentico con la terra dei propri antenati.