Travel Hashtag, a Matera la prima Italy Edition del 2026

Il 19 febbraio Matera ospiterà l’evento ‘From Heritage to Hype: Il Turismo Culturale che parla al mondo’, una nuova tappa italiana di Travel Hashtag, think tank itinerante dedicato alle visioni contemporanee del turismo.

Nella città dei Sassi, riconosciuta a livello internazionale come scenario d’eccellenza nella valorizzazione del patrimonio, istituzioni, imprese e stakeholder si riuniranno per analizzare le dinamiche che stanno ridisegnando il turismo culturale: dall’attrattività dell’offerta italiana sui mercati esteri alle strategie per coinvolgere le nuove generazioni nelle professioni del settore, fino al ruolo crescente del comparto MICE ed esperienziale come leva di sviluppo territoriale.

“Con questa nuova edizione nazionale del nostro format di punta – spiega Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory – Matera si conferma piattaforma strategica per il dibattito sul futuro del turismo: un luogo in cui il patrimonio millenario dialoga con l’innovazione, con i nuovi linguaggi della domanda internazionale e con le sfide di un mercato globale in continua evoluzione”.

A questa visione si aggiunge il punto di vista dell’Amministrazione Comunale. “Siamo lieti di accogliere Travel Hashtag nella nostra città – afferma il sindaco Antonio Nicoletti –. Matera ha dimostrato di saper trasformare la propria storia in una risorsa. La città vuole essere un laboratorio nazionale di politiche culturali e turistiche, aperto alla collaborazione e alla costruzione di nuove visioni condivise. Dal confronto non possiamo che crescere e migliorare”.

Un’ulteriore riflessione arriva dall’Assessora Comunale al Turismo Simona Orsi: “Iniziative come Travel Hashtag rappresentano un’opportunità per rafforzare il posizionamento di Matera come destinazione culturale internazionale – aggiunge l’Assessora Orsi – Il confronto tra istituzioni, imprese e professionisti del settore è fondamentale per costruire un modello di turismo sostenibile, in grado di generare valore per il territorio, creare nuove competenze e dialogare con i mercati globali, con l’obiettivo di dare a Matera una visione di sviluppo di lungo periodo”.