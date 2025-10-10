La Basilicata seconda in Italia per reputazione online

La Basilicata conquista il 2° posto nazionale per la Miglior reputazione online ai Premi ‘Italia Destinazione Digitale 2025’ di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, nell’ambito del TTG di Rimini. Lo ha reso noto l’Apt lucana, evidenziando che si tratta di “un riconoscimento prestigioso che testimonia la qualità dell’offerta turistica lucana e la capacità della destinazione di soddisfare e superare le aspettative dei visitatori, lasciando un’impronta positiva duratura nella memoria e nelle valutazioni dei viaggiatori”.

Nel comunicato è inoltre ricordato che “il premio si basa sui risultati del report ‘Tutti i dati d’Italia 2025’, una delle analisi più complete mai realizzate sul sentiment digitale del turismo italiano, che ha esaminato quasi 30 milioni di tracce digitali lasciate dai viaggiatori sul web. L’indagine ha preso in considerazione oltre 770 mila punti di interesse in tutta Italia, analizzando recensioni, commenti e valutazioni riferite a strutture ricettive, attrazioni, ristoranti e affitti brevi nel periodo compreso tra settembre 2023 e agosto 2024”.

Per l’Apt, guidata dalla direttrice generale Margherita Sarli, “il secondo posto nella categoria ‘Miglior reputazione online” dimostra che la Basilicata sa emozionare e coinvolgere chi la visita. Non si tratta solo di numeri, ma di esperienze autentiche che si trasformano in raccomandazioni spontanee, recensioni entusiaste e un passaparola digitale che valorizza il territorio. Dai Sassi di Matera alle spiagge incontaminate dello Ionio e del Tirreno, dai borghi arroccati ai parchi naturali, dalle eccellenze enogastronomiche all’accoglienza calorosa, ogni elemento concorre a creare quella reputazione positiva che oggi viene certificata da questo importante riconoscimento. Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, operatori turistici e comunità locali, che hanno saputo mettere al centro il viaggiatore e la qualità dell’esperienza offerta”.