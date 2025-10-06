Matera: la giunta lavora per una città più accessibile

Una Matera sempre più accessibile è l’obiettivo a cui sta lavorando la giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti. L’esecutivo municipale, riunitosi martedì 30 settembre, ha approvato le linee guida per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune.

L’obiettivo è garantire a tutti i cittadini la possibilità di muoversi e fruire degli spazi pubblici senza ostacoli, attraverso interventi mirati su strade, edifici e percorsi. Il Piano vedrà il coinvolgimento di associazioni, cittadini e operatori, anche per sviluppare un turismo più inclusivo migliorando ulteriormente la capacità attrattiva e di accoglienza di Matera.

“Il welfare è il pilastro della nostra azione amministrativa – ha dichiarato Nicoletti -. Dobbiamo cambiare la mentalità di intervento e di manutenzione sulla nostra città. Ci servirà un finanziamento della Regione per intervenire su tutto il territorio comunale”.