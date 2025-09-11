Lago Tarsia e Foce fiume Crati: la natura della Calabria in tutta la sua varietà

Per gli amanti del birdwatching, delle passeggiate in mezzo alla natura, per coloro che sono alla ricerca di una vacanza fatta di scoperte ed emozioni, lontano dalla massa, e a stretto contatto con la natura più autentica, da approcciare con profondo rispetto, in Calabria uno dei luoghi senz’altro da visitare è l’area delle Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del Fiume Crati.

Il Lago di Tarsia, a monte della diga delle Strette di Tarsia, nei comuni di Tarsia e di S. Sofia d’Epiro, in provincia di Cosenza, rappresenta un’area di notevole interesse naturalistico per i numerosi ecosistemi di pregio e la grande varietà di specie vegetali e animali che vi si trovano. In particolare, nell’area è presente un magnifico esempio di macchia mediterranea, incontaminata e scarsamente antropizzata, costituita da leccio, olmo, tamerice e corbezzolo, habitat naturale per un’enorme varietà di pesci, anfibi e uccelli acquatici, migratori e rapaci. La Riserva è custode di una straordinaria e diversificata biodiversità animale e vegetale con numerose specie di fauna e flora.

Allo stesso modo, la Foce del fiume Crati, che interessa i comuni di Corigliano – Rossano e Cassano All’Ionio, sempre in provincia di Cosenza, rappresenta il più importante ecosistema acquatico e la più interessante area di transizione della Calabria, dove l’acqua dolce si mescola a quella salata, creando un ecosistema umido particolare e dando vita ad un mosaico di habitat diversi quali canneti, stagni e lagune, isole sabbiose, boschi allagati e ripariali, aree dunali e retrodunali. Di notevole interesse l’ultimo tratto del fiume Crati, rappresentato dal bosco igrofilo di pianura, una reliquia di antiche foreste che ricoprivano vaste aree di questo territorio, oggi definito uno dei rari lembi di foresta mista planiziale in dinamica naturale (rewilding) nel bacino del Mediterraneo. Anche qui la ricchezza di flora e di fauna è protagonista. Qui si trovano anche specie assai rare come il Cavaluccio marino presente con le due specie (Hippocampus hippocampus e Hippocampus guttulatus), atipiche per gli ambienti di transizione come la Foce del Crati, tant’è che una condizione simile nel Mediterraneo è segnalata solo per delle popolazioni portoghesi della Laguna di Ria Formosa nell’Oceano Atlantico.

Nelle Riserve del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati è stata accertata la presenza del 51,51% dei Mammiferi, del 46% degli Uccelli, del 55,56% degli Anfibi e del 66,67% dei Rettili di interesse comunitario rilevati Calabria.

Nella Riserva del Lago di Tarsia, così come in quella della Foce del Crati, non solo si può ammirare la natura, ma è possibile immergersi in essa e conoscere la sua ricchezza da vicino, grazie anche a una serie di servizi a disposizione dei visitatori, quali il Centro Visitatori di Tarsia e di Santa Sofia d’Epiro per la Riserva del Lago di Tarsia e il Centro visitatori di Sibari di Cassano All’Ionio per la Riserva della Foce de fiume Crati, ed ancora il Giardino Botanico del Crati, la Biblioteca Naturalistica Calabrese, il Museo di Storia Naturale della Calabria e i Centri per la conservazione ex-situ della biodiversità (Centro Ululone appenninico, Centro Testuggine palustre, Centro Tritone italiano e Campo sperimentale della Vite selvatica).

Le Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati sono state istituite dalla Regione Calabria con L.R. n. 52 del 5 maggio 1990 su proposta dell’Associazione di protezione ambientale “Amici della Terra Italia”, a cui è attribuita la gestione. Entrambe sono anche Zona Speciale di Conservazione (ZSC) per la Rete Natura 2000.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.riservetarsiacrati.it o al prossimo WTE, in programma nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma, il 25 e 26 settembre prossimo, dove saranno presenti referenti delle riserve per raccontarne tutta la ricchezza.