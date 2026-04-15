Associazioni chiedono dati affidabili, legalità e formazione

Nel corso del Consiglio comunale monotematico dedicato al turismo, riunito nella Sala Consiliare di via Verdi a Napoli, le associazioni della filiera turistica hanno presentato all’amministrazione un documento in cinque punti con alcune priorità per la gestione del comparto. L’iniziativa, promossa dalla rete Uniti per il Turismo – che riunisce Aidit Campania Federturismo, Advunite, ABBAC, Sistema Trasporti, FARE e C – ha rappresentato un momento di confronto con istituzioni e gruppi consiliari sulla crescita del turismo in città.

Le associazioni hanno ringraziato la consigliera Iris Savastano e l’assessora al Turismo Teresa Armato per aver favorito il dialogo, sottolineando però la necessità di passare dalle dichiarazioni alle azioni concrete. Secondo gli operatori, Napoli vive una fase di forte espansione turistica che richiede strumenti adeguati, dati affidabili e un maggiore coinvolgimento della filiera nelle scelte strategiche.

Tra i temi principali emersi, la richiesta di maggiore chiarezza sui dati dei flussi turistici attraverso un Osservatorio più efficace, in grado di distinguere con precisione tra turisti che pernottano ed escursionisti giornalieri, elemento ritenuto essenziale per una programmazione credibile e per valutare l’impatto economico del turismo.

Altro nodo riguarda l’imposta di soggiorno: le associazioni evidenziano come gli aumenti del tributo non siano accompagnati da un miglioramento proporzionale dei servizi urbani, citando criticità legate a trasporti, parcheggi, decoro e contrasto all’abusivismo. Proprio la legalità rappresenta un ulteriore punto centrale, con la richiesta di rafforzare i controlli su guide abusive, attività irregolari e locazioni non in regola, estendendo strumenti di tracciabilità come il Codice Identificativo Nazionale anche alle agenzie di viaggio.

Sul fronte della promozione, la rete propone una programmazione più strutturata degli eventi cittadini, con calendari definiti con largo anticipo e condivisi con le associazioni, per favorire la destagionalizzazione. Infine, grande attenzione viene posta alla formazione dei giovani, ritenuta decisiva per sostenere la crescita del settore e garantire competenze adeguate in un comparto sempre più competitivo.

Il documento è stato sottoscritto dai rappresentanti delle diverse sigle della filiera turistica campana, con l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione stabile con l’amministrazione comunale per affrontare le sfide del turismo napoletano.