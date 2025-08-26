Allarme truffe case vacanza nel Cilento, come tutelarsi

La Fenailp Turismo lancia l’allarme sul fenomeno, purtroppo in forte crescita, delle truffe legate alle case vacanze nelle principali località turistiche del Cilento: da Ascea Marina a Castellabate, da Camerota a Palinuro, fino ad Acciaroli, Sapri e Scario. Il meccanismo è ormai rodato: foto di abitazioni realmente esistenti, rubate dai social o da siti dedicati agli affitti turistici, vengono utilizzate per creare falsi annunci su piattaforme online.

I turisti, attratti da offerte allettanti, versano caparre che arrivano anche a 700-800 euro. Una volta giunti a destinazione, però, la casa non esiste o non appartiene al sedicente locatore, che nel frattempo è sparito con il denaro.

I consigli di Fenailp Turismo per difendersi dalle truffe Per evitare brutte sorprese e vacanze rovinate, Fenailp Salerno invita turisti e famiglie ad adottare alcune semplici regole di prudenza: utilizzare solo metodi di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o piattaforme online sicure con garanzia di rimborso; evitare ricariche su carte prepagate o sistemi anonimi; verificare sempre l’identità del proprietario richiedendo copia di un documento e un contratto scritto di locazione.

Preferire siti ufficiali e portali certificati, diffidando da annunci con prezzi troppo bassi rispetto al mercato; controllare l’indirizzo e-mail del locatore: meglio diffidare di chi utilizza account generici e prediligere contatti legati a un dominio ufficiale della struttura; redigere numeri di telefono fissi rispetto ai cellulari: rappresentano una maggiore garanzia di affidabilità. Effettuare ricerche online sull’immobile o sul nominativo del locatore per verificare eventuali segnalazioni di truffa. Richiedere foto aggiuntive e videochiamate in diretta per avere conferma dell’effettiva disponibilità dell’immobile; conservare sempre le ricevute dei pagamenti e ogni conversazione intercorsa con il locatore.

“La domanda turistica nel Cilento è in forte crescita e questo, purtroppo, attira anche malintenzionati pronti a sfruttare l’occasione. Invitiamo tutti i turisti a fare attenzione e a non lasciarsi abbagliare da offerte troppo vantaggiose. Solo verifiche accurate e pagamenti sicuri possono garantire vacanze serene”, spiega Marco Sansiviero Presidente Nazionale Fenailp Turismo.

Fenailp Turismo ha attivato il numero verde 800983363 per raccogliere tutte le segnalazioni e fornire ulteriori chiarimenti ai cittadini che, in vista delle vacanze, vogliono tutelarsi da possibili raggiri.